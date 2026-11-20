مع اقتراب فصل الشتاء.. ما الفرق بين الأنفلونزا ونزلة البرد، وما طرق الوقاية منهما تاريخ النشر: 2026/11/20 8:32 مساءً اخر تحديث: 2026/11/20 8:32 مساءً مع اقتراب فصل الشتاء.. ما الفرق بين الأنفلونزا ونزلة البرد، وما طرق الوقاية منهما ومتى يجب مراجعة الطبيب؟ سوريا تحصد المركز الرابع في جائزة التوعية والإعلام بنسختها السادسة خلال موسم حج 1447هـ خلال 3 أيام نحو 600 استجابة لفرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ والكوارث بسبب السيول 300 ألف عداد ذكي سيدخل الخدمة مع نهاية عام 2026 85 ألف طن.. إنتاج متوقع لمحصول الزيتون في حمص هذا الموسم من ريادة حلب في الطباعة العربية إلى ازدهار النشر والصحافة في دمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الأنفلونزاطرق الوقاية منهمافصل الشتاءنزلة البرد مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة وزير الداخلية لأهالي ضحايا مجزرة العتيبة: كل مجرم بحق الشعب السوري سينال جزاءه التعليم العالي تصدر ملحقاً لشروط مفاضلة النقل والقبول في الجامعات الخاصة وزير الداخلية يبحث مع وفد من الإنتربول تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة الحرارة إلى ارتفاع وأجواء غائمة جزئياً مع فرص لزخات مطرية إعادة افتتاح مركز بنك الدم بدمشق بعد تأهيله وترميمه غرفة صناعة دمشق وريفها تطلق مبادرة “قطاف 2026” احتفالاً بذكرى التحرير آخر الأخبار دولي هيئة بحرية بريطانية: إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان حماةثقافة وفنونمحليات أكثر من 500 مشارك في ملتقى «حديث السوريين» بمحطته الثامنة في حماة محلياتسوريا والعالم التعليم العالي: قرار دعم حقوق الإنسان في سوريا إشادة بجهود ترسيخ المواطنة والتنوع