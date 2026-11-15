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خان أسعد باشا يحتضن معرض الصور الصحفية العالمية 2026

11 2 خان أسعد باشا يحتضن معرض الصور الصحفية العالمية 2026
12 2 خان أسعد باشا يحتضن معرض الصور الصحفية العالمية 2026

من أكثر من 57 ألف صورة صحفية، اختيرت الأعمال الفائزة لتصل إلى دمشق.. خان أسعد باشا يحتضن معرض الصور الصحفية العالمية 2026، بمشاركة أعمال 42 مصوراً من مختلف أنحاء العالم.

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