خان أسعد باشا يحتضن معرض الصور الصحفية العالمية 2026 تاريخ النشر: 2026/11/15 2:01 مساءً اخر تحديث: 2026/11/15 2:01 مساءً من أكثر من 57 ألف صورة صحفية، اختيرت الأعمال الفائزة لتصل إلى دمشق.. خان أسعد باشا يحتضن معرض الصور الصحفية العالمية 2026، بمشاركة أعمال 42 مصوراً من مختلف أنحاء العالم. الجنايات الرابعة بدمشق تعقد جلستها التاسعة للنطق بالحكم في الدعوة المقامة ضد عاطف نجيب اليوم.. انطلاق الجولة الـ 16 من الدوري السوري الممتاز للكرة الطائرة للرجال المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 30 من أيار 2026 شراكة اقتصادية تتسع بوتيرة متسارعة بين سوريا وتركيا منافسات الجولة 23 للدوري الممتاز غداً.. صراع الصدارة في مباراتي حماة ودرعا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:خان أسعد باشادمشقمعرض الصور الصحفية العالمية 2026 مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الشيباني يتسلّم أوراق اعتماد سفيرة بلجيكا لدى دمشق الشيباني يتسلّم نسخة عن أوراق اعتماد سفير إسبانيا لدى دمشق ضحايا ومصابون جراء انفجار عبوة ناسفة في جرمانا بريف دمشق مذكرة تفاهم سورية إماراتية لتعزيز التعاون في مجال شؤون المرأة وزير الداخلية يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني الرئاسة التركية: قمة “كوب 31” تعزز الحضور الدبلوماسي للبلاد دولياً آخر الأخبار فيديو تسجيل نحو 290 إصابة بالإسهال الحاد بين الأطفال في رأس العين بمحافظة الحسكة دولي القوات الجنوبية اليمنية تعيد تموضعها غرب تعز وتؤكد مواصلة جهود فك الحصار عن المدينة محليات وزير الداخلية: اللقاء مع الوزير الحجار كان أخوياً ومميزاً