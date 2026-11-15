من أكثر من 57 ألف صورة صحفية، اختيرت الأعمال الفائزة لتصل إلى دمشق.. خان أسعد باشا يحتضن معرض الصور الصحفية العالمية 2026، بمشاركة أعمال 42 مصوراً من مختلف أنحاء العالم.