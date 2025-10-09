غداً انطلاق بطولة الجمهورية للترياثلون والأكواثلون

دمشق-سانا

تنطلق غداً بطولة الجمهورية للترياثلون والأكواثلون في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق، بمشاركة واسعة من مختلف المحافظات.

وتتضمن البطولة سباقات متنوعة وفق الفئات العمرية، حيث يشارك مواليد 2002 حتى 2008 في سباق الترياثلون سبرينت، الذي يشمل سباحة لمسافة 750 متراً، وركوب دراجات بطول 20 كيلومتراً، وجرياً لمسافة 5 كيلومترات.

أما مواليد 2009 و2010 و2011 فسيتنافسون في الترياثلون المصغر (ميني سبرينت)، بسباحة 400 متر، وركوب دراجة لمسافة كيلومتر واحد، وجري 2.5 كيلومتر، إضافة إلى الأكواثلون المصغر الذي يجمع بين الجري لمسافة 2500 متر، السباحة 200 متر، ثم الجري 1250 متراً.

وللفئات الأصغر سناً، خُصص سباق الأكواثلون للصغار لمواليد 2012 و2013 و2014، ويشمل جري 1250 متراً، سباحة 200 متر، ثم جري 600 متر، في حين يشارك مواليد 2015 وما دون في الأكواثلون براعم الذي يتألف من جري 500 متر، سباحة 50 مترًا، ثم جري 250 متراً.

وفي تصريح لسانا قال رئيسة اتحاد الترياثلون دانة شباط : إن هذه البطولة تأتي ضمن جهود اتحاد الترياثلون لتنشيط البطولات المحلية وتوسيع قاعدة الممارسين للعبة، بما يسهم في رفع مستوى المنافسة واستعداد المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة.

يُذكر أن البطولة محطة رئيسية لاختيار العناصر المميزة للمشاركات الخارجية المقبلة، استناداً إلى نتائج اختبارات انتقاء المنتخب الوطني التي أُقيمت في دمشق خلال شهر تموز الماضي.