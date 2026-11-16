الإكوادور تنفي وجود قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها

كيتو-سانا
نفى الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا وجود قاعدة عسكرية أمريكية في بلاده، بعدما وثّق تحقيق صحفي أجرته وكالة فرانس برس انتشاراً غير معتاد لطائرات أمريكية في قاعدة تاورا الجوية قرب مدينة غواياكيل الساحلية.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن نوبوا قوله في تصريح لوسائل إعلام محلية أمس الأحد: “إن أفراداً من الجيش الأمريكي موجودون هناك حصراً من أجل نشاطات مؤقتة في إطار التعاون بين البلدين”، مضيفاً: “أحياناً تكون هناك مهمة أو عملية محددة، نحن نعمل معاً، إنها ليست قاعدة أمريكية، بل قاعدة إكوادورية”.
ورصدت وكالة فرانس برس حوالي 20 رحلة جوية عسكرية أمريكية في القاعدة المذكورة بين حزيران ومنتصف تشرين الأول الماضي وحصلت على وثائق تشير إلى وجود قوات أمريكية هناك.
كما حصلت على رسالة تعود إلى أيلول الماضي طلب فيها قائد القوات الجوية وقتها الجنرال ماوريسيو سالازار من القوات المسلحة توضيح مدى قانونية هذا الانتشار، وأزيح سالازار لاحقاً من منصبه وكُلف بمهمات أقل أهمية.
يشار إلى أن الولايات المتحدة والإكوادور وقعتا في تشرين الأول 2023 اتفاقية وضع القوات (SOFA)، التي دخلت حيز التنفيذ في شباط 2024 وتتيح انتشاراً مؤقتاً لأفراد الجيش الأمريكي والمتعاقدين المدنيين في الإكوادور مع منحهم الحصانة الدبلوماسية خلال التدريبات والعمليات المشتركة.