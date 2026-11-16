الإكوادور تنفي وجود قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها

كيتو-سانا

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نفى الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا وجود قاعدة عسكرية أمريكية في ‏بلاده، بعدما وثّق تحقيق صحفي أجرته وكالة فرانس برس انتشاراً غير ‏معتاد لطائرات أمريكية في قاعدة تاورا الجوية قرب مدينة غواياكيل ‏الساحلية.‏

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن نوبوا قوله في تصريح لوسائل إعلام محلية ‏أمس الأحد: “إن أفراداً من الجيش الأمريكي موجودون هناك حصراً من أجل ‏نشاطات مؤقتة في إطار التعاون بين البلدين”، مضيفاً: “أحياناً تكون هناك ‏مهمة أو عملية محددة، نحن نعمل معاً، إنها ليست قاعدة أمريكية، بل قاعدة ‏إكوادورية”.‏

ورصدت وكالة فرانس برس حوالي 20 رحلة جوية عسكرية أمريكية في ‏القاعدة المذكورة بين حزيران ومنتصف تشرين الأول الماضي وحصلت ‏على وثائق تشير إلى وجود قوات أمريكية هناك.‏

كما حصلت على رسالة تعود إلى أيلول الماضي طلب فيها قائد القوات الجوية وقتها ‏الجنرال ماوريسيو سالازار من القوات المسلحة توضيح مدى قانونية هذا ‏الانتشار، وأزيح سالازار لاحقاً من منصبه وكُلف بمهمات أقل أهمية.‏

يشار إلى أن الولايات المتحدة والإكوادور وقعتا في تشرين الأول 2023 ‏اتفاقية وضع القوات (‏SOFA‏)، التي دخلت حيز التنفيذ في شباط 2024 وتتيح ‏انتشاراً مؤقتاً لأفراد الجيش الأمريكي والمتعاقدين المدنيين في الإكوادور مع ‏منحهم الحصانة الدبلوماسية خلال التدريبات والعمليات المشتركة.‏