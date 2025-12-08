أداء صلاة الفجر في جامع لالا باشا بدمشق بالذكرى الأولى لتحرير سوريا

أسعار الفواكه والخضراوات في سوق الخضار بالمزة بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم
الحياة تعود إلى طبيعتها في مدينة جرمانا بريف دمشق وحركة الأسواق تشهد تحسناً ملحوظاً
كيف تعكس التقنيات الحديثة روح التراث في صناعة الزجاج الدمشقي المعشّق؟
قطر تقدم مساعدات غذائية لدرعا استجابة لأزمة النزوح من السويداء
قصر العظم في حماة تحفة معمارية على ضفاف العاضي
