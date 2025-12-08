أداء صلاة الفجر في جامع لالا باشا بدمشق بالذكرى الأولى لتحرير سوريا منذ 27 دقيقة قائمة الصور 1/2 أسعار الفواكه والخضراوات في سوق الخضار بالمزة بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم الحياة تعود إلى طبيعتها في مدينة جرمانا بريف دمشق وحركة الأسواق تشهد تحسناً ملحوظاً كيف تعكس التقنيات الحديثة روح التراث في صناعة الزجاج الدمشقي المعشّق؟ قطر تقدم مساعدات غذائية لدرعا استجابة لأزمة النزوح من السويداء قصر العظم في حماة تحفة معمارية على ضفاف العاضي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:دمشقعيد التحرير مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك تكبيرات النصر في مسجد العلامة محمد الحامد في حماة قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا منذ 44 ثانية تكبيرات النصر في مسجد زيد بن حارثة في إدلب قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا منذ 4 دقائق 3 الرئيس أحمد الشرع يؤدي صلاة الفجر في المسجد الأموي الكبير بدمشق في الذكرى الأولى لتحرير سوريا منذ 10 دقائق 2 أداء صلاة الفجر في جامع لالا باشا بدمشق بالذكرى الأولى لتحرير سوريا منذ 27 دقيقة