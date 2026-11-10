الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: لا حجز للمركبات لمجرد انتهاء مدة ترخيصها.. وزارة النقل تنفي الشائعات المتداولة بهذا الشأن
بحث
بحث
sana-logo-mobile

لا حجز للمركبات لمجرد انتهاء مدة ترخيصها.. وزارة النقل تنفي الشائعات المتداولة بهذا الشأن

انتهاء الترخيص لا يعني حجز المركبة لا حجز للمركبات لمجرد انتهاء مدة ترخيصها.. وزارة النقل تنفي الشائعات المتداولة بهذا الشأن

لا حجز للمركبات لمجرد انتهاء مدة ترخيصها.. وزارة النقل تنفي الشائعات المتداولة بهذا الشأن، والتي دفعت عدداً من أصحاب السيارات إلى مراجعة مديريات النقل لتجديد تراخيص مركباتهم.

عوامل متداخلة‎ تؤدي لزيادة عدد ‏ساعات التقنين الكهربائي خلال الفترة ‏الحالية
مباحثات سورية صينية لتعزيز التعاون وتطوير مشاريع النقل في سوريا
أكثر من 40 ضابطاً.. أبرز مجرمي النظام البائد المقبوض عليهم خلال تسعة أشهر
من 1400 إلى نحو 4000 مستفيد شهرياً.. توسعٌ طبي في مجمع التكافل المجتمعي في زملكا
حملة طبية مجانية في الرقة ‏لمعالجة مرضى القلب وتصلب الشرايين الإكليلية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار