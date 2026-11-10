لا حجز للمركبات لمجرد انتهاء مدة ترخيصها.. وزارة النقل تنفي الشائعات المتداولة بهذا الشأن تاريخ النشر: 2026/11/10 10:30 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/10 10:30 صباحًا لا حجز للمركبات لمجرد انتهاء مدة ترخيصها.. وزارة النقل تنفي الشائعات المتداولة بهذا الشأن، والتي دفعت عدداً من أصحاب السيارات إلى مراجعة مديريات النقل لتجديد تراخيص مركباتهم. عوامل متداخلة تؤدي لزيادة عدد ساعات التقنين الكهربائي خلال الفترة الحالية مباحثات سورية صينية لتعزيز التعاون وتطوير مشاريع النقل في سوريا أكثر من 40 ضابطاً.. أبرز مجرمي النظام البائد المقبوض عليهم خلال تسعة أشهر من 1400 إلى نحو 4000 مستفيد شهرياً.. توسعٌ طبي في مجمع التكافل المجتمعي في زملكا حملة طبية مجانية في الرقة لمعالجة مرضى القلب وتصلب الشرايين الإكليلية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حجز المركباتوزارة النقل السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الاجتماع الموسع لمجلس التنسيق السوري الأردني يبحث تعزيز التعاون الثنائي قرار بمنع استيراد البرتقال حتى نهاية آذار 2027 سوريا تهنئ أذربيجان بذكرى يوم النصر الشيباني والصفدي يؤكدان متانة العلاقات السورية الأردنية ويعلنان توقيع 11 وثيقة تعاون وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي الصفدي يجدد وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة البناء وحماية أمنها وسيادتها آخر الأخبار محليات وفاةٌ و29 إصابة بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ24 الماضية منوعات أب وابنه يحققان رقماً قياسياً في تحدٍّ وهما معصوبا العينين منوعات مئات يهرعون لإنقاذ «عالق» داخل «حبة الفاصولياء» في شيكاغو