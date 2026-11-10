لا حجز للمركبات لمجرد انتهاء مدة ترخيصها.. وزارة النقل تنفي الشائعات المتداولة بهذا الشأن، والتي دفعت عدداً من أصحاب السيارات إلى مراجعة مديريات النقل لتجديد تراخيص مركباتهم.