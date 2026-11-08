9 مراكز صحية في منطقة الطبقة وريفها بمحافظة الرقة تقدم خدمات اللقاح المجانية تاريخ النشر: 2026/11/08 8:38 مساءً اخر تحديث: 2026/11/08 8:38 مساءً 9 مراكز صحية في منطقة الطبقة وريفها بمحافظة الرقة تقدم خدمات اللقاح المجانية للأطفال والنساء، مدعومة بجولات ميدانية وجلسات توعية ومتابعة للحالة التغذوية. أهالي قرية المحوكية في ريف الرقة الغربي يشيدون السواتر الترابية لمنع دخول المياه إلى منازلهم ثقافة الرقة تطلق برنامج “روتين” لتعليم اللغة الإنكليزية منتدى إعلامي بالرقة يناقش واقع الإعلام السوري والتحديات التي تواجه الصحفيين كهرباء الرقة تجهز محولة جديدة في محطة تل أبيض لتأمين احتياجات 13 ألف منزل محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تصدر حكماً بالسجن المؤبد لأحمد حسون مفتي النظام البائد صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الرقةخدمات اللقاح المجانية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة مرسوم بتعيين عبد الله بشير الطحلي معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية اختتام فعاليات الأسبوع العالمي لسلامة الدواء بدمشق مرسوم باعتبار عدد من الكليات في جامعة إدلب محدثة بدءاً من التاريخ المذكور بجانبها التحالف: اعتراض وتدمير صاروخي كروز أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية مرسومان بإحداث كليتي الحقوق والهندسة المعلوماتية بجامعة حماة الدفاع المدني يزيل انجرافات صخرية وطينية ويفتح طرقاً في بلدة كسب آخر الأخبار رياضة ألكاراز يتوج بلقب بطولة باريس للتنس للمرة الأولى في مسيرته دولي مصر تدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى محلياتالمحافظاتريف دمشق 26 معصرة زيتون بريف دمشق تحت الرقابة لضمان جودة الإنتاج والالتزام بالتسعيرة