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9 مراكز صحية في منطقة الطبقة وريفها بمحافظة الرقة تقدم خدمات اللقاح المجانية

1 7 9 مراكز صحية في منطقة الطبقة وريفها بمحافظة الرقة تقدم خدمات اللقاح المجانية
2 6 9 مراكز صحية في منطقة الطبقة وريفها بمحافظة الرقة تقدم خدمات اللقاح المجانية

9 مراكز صحية في منطقة الطبقة وريفها بمحافظة الرقة تقدم خدمات اللقاح المجانية للأطفال والنساء، مدعومة بجولات ميدانية وجلسات توعية ومتابعة للحالة التغذوية.

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