من المخبر إلى خط الإنتاج مدارس التكنولوجيا المتقدمة في سوريا تاريخ النشر: 2026/10/27 12:35 مساءً اخر تحديث: 2026/10/27 1:22 مساءً مرسوم رقم (183) لعام 2026 يفتح باباً جديداً.. ثلاث مدارس للتكنولوجيا المتقدمة تستقبل أول دفعة من طلابها هذا العام، ماذا ينتظرهم داخل المخابر؟ فعاليات معرض إدلب الرابع للكتاب تستمر بمشاركة 100 دار نشر من 4 دول عربية وإقليمية 25 ألف زائر و17 ألف كتاب مباع.. ختام النسخة الرابعة من معرض إدلب للكتاب 2026 للمرة الأولى في منطقة الجزيرة… دير الزور تستضيف المؤتمر الطبي السوري الفرنسي إجراءات جديدة لضبط النفقات الحكومية.. ماذا تشمل؟ كيف يمكن مواجهة خطاب الكراهية وتعزيز التماسك المجتمعي؟ صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:مدارس التكنولوجيامرسوم رقم 183 مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 6 أهالي درعا يشيعون رياض الكراد الذي قضى جراء الغارات الجوية الأردنية أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026 الصين وإندونيسيا تجريان تدريباً مشتركاً لمكافحة الإرهاب أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026 8 من تشييع ضحايا الغارات الجوية الأردنية في بلدة الطف بريف درعا بمشاركة شعبية واسعة أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026 البابا: وزارة الداخلية تواصل العمل للوقوف على ملابسات قصف الأردن مناطق بدرعا أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026