صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية يقر تعويض 539 مزارعاً في درعا على خلفية أضرار بالمحاصيل وألواح الطاقة الشمسية، نتيجة العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد.