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صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية يقر تعويض 539 مزارعاً في درعا

photo 2026 11 07 18 02 07 صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية يقر تعويض 539 مزارعاً في درعا

صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية يقر تعويض 539 مزارعاً في درعا على خلفية أضرار بالمحاصيل وألواح الطاقة الشمسية، نتيجة العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد.

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