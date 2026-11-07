صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية يقر تعويض 539 مزارعاً في درعا تاريخ النشر: 2026/11/07 6:08 مساءً اخر تحديث: 2026/11/07 6:08 مساءً صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية يقر تعويض 539 مزارعاً في درعا على خلفية أضرار بالمحاصيل وألواح الطاقة الشمسية، نتيجة العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد. وفود رسمية وشعبية تعزّي بضحايا الغارات الأردنية أوروبا تواجه فيضانات وحرائق وموجات حر قاتلة خلال 2025 وسط تحذيرات من تفاقم المناخ إفطار جماعي للأطفال الأيتام وذويهم في حوض اليرموك بريف درعا الغربي حفل تكريم 2200 من حفظة القرآن الكريم في المدينة الرياضية بدرعا انطلاق بطولة كرة القدم للدفاع المدني في درعا والقنيطرة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الكوارث الطبيعيةدرعا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة بريد طرطوس يخصص دواماً إضافياً لصرف رواتب المتقاعدين مباحثات سورية فرنسية في باريس حول أوضاع اللاجئين والتعاون المشترك السورية للمعارض: العمل على إعداد خطة متكاملة لتشغيل مدينة معارض حلب مرصد أوروبي: العام الجاري ثاني أكثر الأعوام حرارة بعد 2024 لاعب الشطرنج السوري طلال الزعيم.. من البطولات المحلية إلى منصات التتويج الآسيوية الخارجية تبحث مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة التعاون وتنسيق الدعم لسوريا آخر الأخبار محلياتالحسكةالمحافظات مساعدات إغاثية للأسر في مخيم التوينة ومراكز إيواء في الحسكة فيديو بريد حمص يخصص دواماً إضافياً يوم السبت لصرف رواتب المتقاعدين محلياتالمحافظاتدرعا البيوت البلاستيكية في درعا تدعم إنتاج الشتول وتواجه تحديات ارتفاع التكاليف