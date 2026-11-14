الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة أشخاص خلال توغله في جباتا الخشب بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 أشخاص خلال توغلها، اليوم الجمعة، في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.



وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من أكثر من 9 آليات عسكرية توغلت في البلدة، وقامت بتفتيش عدد من منازلها، واعتقلت الأشخاص الثلاثة قبل أن تفرج عن أحدهم لاحقاً.



وأشار إلى أن جنود الاحتلال أقدموا على خلع أبواب عدد من المحال التجارية وتكسير واجهاتها، ما أدى إلى إلحاق أضرار بها.



وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي اعتقلت في 23 تشرين الأول الماضي شخصاً أثناء رعيه الأغنام في محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي.



وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال ‌‏توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة ‏منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف ‌‏الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.‏



وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‌‌‏أن جميع ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة وملغاة ‏ولا يترتب عليها أي أثر ‌‌‏قانوني وفقاً للقانون ‏الدولي، ‌‏‌‏‌‏‌‏كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‌‌‏بمسؤولياته وإلزام إسرائيل ‌‏بالانسحاب الكامل ‌‏من ‌‏‌‏الجنوب ‏السوري.‏