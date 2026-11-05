وزير الصناعة:اتفاقية التعاون مع السعودية ترسم مساراً لتطوير العلاقات الصناعية ‏والاقتصادية

الرياض-سانا‏

أكد وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان، أن اتفاقية ‏التعاون الصناعي الموقعة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية ‏السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، وترسم مساراً لتطوير العلاقات ‏الصناعية والاقتصادية وتعزيز الشراكة بينهما.‏

وأوضح الوزير عبد الحنان، في تصريح نشرته قناة وزارة الصناعة والتجارة الداخلية ‏وحماية المستهلك على التلغرام، اليوم الأربعاء، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الزيارة التي ‏يجريها الرئيس أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية، وتجسيداً للعلاقات الأخوية ‏الراسخة بين البلدين، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون والتكامل وتوحيد الجهود لمواجهة ‏التحديات الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة.‏

تعزيز التعاون والتكامل

وقال الوزير عبد الحنان: “نؤمن في وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ‏بأن التحديات الاقتصادية الراهنة تستدعي تعزيز التعاون والتكامل وتوحيد الجهود، بما ‏يحقق المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً أوسع للتنمية الصناعية”.‏

وأضاف: “إن الاتفاقية لا تمثل مجرد إطار تقليدي للتعاون، بل تشكل منصة عملية لتبادل ‏الخبرات والمعارف، ونقل التجارب الناجحة في مجالات الأنظمة والتشريعات الصناعية، ‏والارتقاء بكفاءة الإنتاج ومعايير الجودة، بما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية ويفتح ‏أمامها فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية”.‏

فرق عمل مشتركة

وأكد الوزير عبد الحنان، أنه سيتم العمل من خلال فرق العمل المشتركة على وضع برامج ‏تنفيذية تسهم في تطوير البنية التحتية للمدن الصناعية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ‏وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، إلى جانب التركيز على تدريب الكوادر البشرية ‏وتأهيلها، وتنمية قدراتها الفنية والتقنية والابتكارية، بما يواكب متطلبات التطور ‏الصناعي.‏

وتابع الوزير: “إننا نتطلع بثقة وعزم كبيرين لأن تشكل هذه الشراكة مع الأشقاء في ‏المملكة العربية السعودية نقلة نوعية تخدم مصلحة بلدينا، وتفتح آفاقاً أوسع أمام قطاعينا ‏العام والخاص لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومستقبل أفضل لشعبينا”.‏

ووقّع الوزير عبد الحنان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبد العزيز ‏بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في وقت سابق اليوم، اتفاقية للتعاون ‏الصناعي، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، بحضور الرئيس أحمد الشرع وولي ‏العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ‏بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق الشراكة وتبادل الخبرات والإمكانات ‏العلمية والفنية والاستشارية. ‏