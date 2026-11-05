وزير الصناعة:اتفاقية التعاون مع السعودية ترسم مساراً لتطوير العلاقات الصناعية ‏والاقتصادية

الرياض-سانا
أكد وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان، أن اتفاقية التعاون الصناعي الموقعة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، وترسم مساراً لتطوير العلاقات الصناعية والاقتصادية وتعزيز الشراكة بينهما.
وأوضح الوزير عبد الحنان، في تصريح نشرته قناة وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك على التلغرام، اليوم الأربعاء، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الزيارة التي يجريها الرئيس أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية، وتجسيداً للعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون والتكامل وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة.
تعزيز التعاون والتكامل
وقال الوزير عبد الحنان: “نؤمن في وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن التحديات الاقتصادية الراهنة تستدعي تعزيز التعاون والتكامل وتوحيد الجهود، بما يحقق المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً أوسع للتنمية الصناعية”.
وأضاف: “إن الاتفاقية لا تمثل مجرد إطار تقليدي للتعاون، بل تشكل منصة عملية لتبادل الخبرات والمعارف، ونقل التجارب الناجحة في مجالات الأنظمة والتشريعات الصناعية، والارتقاء بكفاءة الإنتاج ومعايير الجودة، بما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية ويفتح أمامها فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية”.
فرق عمل مشتركة
وأكد الوزير عبد الحنان، أنه سيتم العمل من خلال فرق العمل المشتركة على وضع برامج تنفيذية تسهم في تطوير البنية التحتية للمدن الصناعية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، إلى جانب التركيز على تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها، وتنمية قدراتها الفنية والتقنية والابتكارية، بما يواكب متطلبات التطور الصناعي.
وتابع الوزير: “إننا نتطلع بثقة وعزم كبيرين لأن تشكل هذه الشراكة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية نقلة نوعية تخدم مصلحة بلدينا، وتفتح آفاقاً أوسع أمام قطاعينا العام والخاص لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومستقبل أفضل لشعبينا”.
ووقّع الوزير عبد الحنان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في وقت سابق اليوم، اتفاقية للتعاون الصناعي، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، بحضور الرئيس أحمد الشرع وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق الشراكة وتبادل الخبرات والإمكانات العلمية والفنية والاستشارية.