السعودية والأردن ومجلس التعاون يدينون اعتداء إيران على ناقلة إماراتية

عواصم-سانا

أدانت السعودية والأردن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة «أدنوك» أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدين أن استهداف السفن والمنشآت المدنية يمثل تهديداً لأمن الملاحة البحرية، وانتهاكاً للقانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان على منصة “إكس” اليوم السبت، أن استهداف الناقلة الإماراتية يشكل اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية، وطالبت إيران بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات، وحملتها عواقب استمرارها.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الاعتداء، ووصفته بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”، وتهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية، مؤكدة تضامن الأردن الكامل مع دولة الإمارات ووقوفه إلى جانبها في ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن استهداف الملاحة والمنشآت والممتلكات المدنية يمثل تصعيداً مرفوضاً، وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.

وشدد على الرفض القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر إلى أداة للضغط والتهديد، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات الخطيرة ومنع تكرارها.

وكانت قد تعرضت سفينة تابعة لشركة “أدنوك” الإماراتية للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في وقت سابق اليوم، وسط استمرار التوترات في مضيق هرمز، حيث لا يزال العديد من السفن عالقاً فيه بسبب إغلاقه من قبل إيران.