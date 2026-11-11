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توقيع اتفاقية سورية سعودية تستهدف إنشاء 3 مطاحن وإعادة تأهيل 6 أخرى

1 14 توقيع اتفاقية سورية سعودية تستهدف إنشاء 3 مطاحن وإعادة تأهيل 6 أخرى
2 9 توقيع اتفاقية سورية سعودية تستهدف إنشاء 3 مطاحن وإعادة تأهيل 6 أخرى

بطاقة يومية تبلغ 4400 طن يومياً، توقيع اتفاقية سورية سعودية تستهدف إنشاء 3 مطاحن وإعادة تأهيل 6 سابقة في عدة محافظات سورية.

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