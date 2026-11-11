توقيع اتفاقية سورية سعودية تستهدف إنشاء 3 مطاحن وإعادة تأهيل 6 أخرى تاريخ النشر: 2026/11/11 10:27 مساءً اخر تحديث: 2026/11/11 10:27 مساءً بطاقة يومية تبلغ 4400 طن يومياً، توقيع اتفاقية سورية سعودية تستهدف إنشاء 3 مطاحن وإعادة تأهيل 6 سابقة في عدة محافظات سورية. لقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني مع أبناء الجالية السورية المقيمين في مدينة جدة الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي يدينان اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية الاستيراد وارتفاع حوامل الطاقة يُرهقان صناعة السيراميك في سوريا الرئيس الشرع يبحث مع نظيره الروسي تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة وزير الدفاع البريطاني: الاعتداء على مطار الرياض الدولي عمل دنيء صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إعادة تأهيل مطاحنإنشاء مطاحنالسعوديةسوريا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً الموبيليا في ريف دمشق.. خبرات متجذرة تبحث عن طريق العودة إلى الأسواق في مؤتمره العلمي الأول.. مشفى حلب الجامعي يعرض أبحاثاً وحالات طبية لتبادل الخبرات طوارئ طرطوس ترفع جاهزيتها لمواجهة السيول والفيضانات خلال الشتاء امتحان الكولوكيوم لـ 25 طالباً من المنقطعين عن الدراسة في مدرسة التمريض والقبالة بإدلب آخر الأخبار اقتصاد سوريا ”عمران” تتجه نحو صناعة إسمنت حديثة بإنتاج أكبر وتقنيات أكثر كفاءة دير الزورمحليات فرع مكافحة الاتجار بالبشر بدير الزور يستعرض مهامه واختصاصاته وآلية عمله محلياتالمحافظات الخارجية تعلن أسماء المقبولين للامتحان الشفهي في مسابقة التعاقد