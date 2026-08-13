مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون القضائي

دمشق-سانا

بحث وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين بما يخدم الشعبين الشقيقين، وذلك في قصر تشرين بدمشق.

وأعرب الوزير الويس عن تطلع سوريا ليكون التطور الذي شهدته العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين دافعاً لتعزيز التنسيق القضائي والقانوني، وتطوير قنوات التواصل بين مؤسسات العدالة فيهما.

وأكد وزير العدل حرص سوريا على بناء علاقات متوازنة وإيجابية مع محيطها قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيراً الى أن العلاقات التاريخية والمصالح المتبادلة مع العراق تجعل البلدين أكثر قدرة وحاجة لتطوير التعاون الثنائي.

ولفت إلى أن سوريا تعيش مرحلة جديدة عنوانها بناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ الوحدة الوطنية والعدالة، مبيناً أن وزارة العدل تمضي في مشروع إصلاح قضائي متكامل لتعزيز استقلال القضاء ونزاهته، ورفع كفاءة القضاة، وتحقيق العدالة الناجزة وتبسيط الإجراءات للمواطنين.

زيدان: استقرار المنطقة يتطلب عملاً قضائياً متكاملاً

بدوره، أشار زيدان إلى العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين العراق وسوريا، مؤكداً حرص القضاء العراقي على فتح آفاق جديدة للتعاون، بما يسهم في تطوير العمل القضائي، وترسيخ سيادة القانون في البلدين.

وشدد زيدان على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مؤسسات العدالة وتبادل الخبرات، لافتاً إلى أن استقرار المنطقة وترسيخ العدالة يتطلبان عملاً قضائياً متكاملاً، وشراكة وثيقة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وكان وفد قضائي عراقي برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان وصل إلى سوريا في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله في مطار دمشق الوزير الويس، ومستشار الشؤون العربية بوزارة الخارجية محمد طه الأحمد، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى في سوريا، لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.