رسمياً.. سوريا تنضم إلى الاتحاد العالمي لمعهد المدققين الداخليين The IIA تاريخ النشر: 2026/10/31 3:10 مساءً اخر تحديث: 2026/10/31 3:10 مساءً رسمياً.. سوريا تنضم إلى الاتحاد العالمي لمعهد المدققين الداخليين (The IIA)، لتصبح العضو الوطني رقم 123 عالمياً، ما أهمية هذه الخطوة؟ الجالية السورية في مدينة برشلونة الإسبانية تحتفل بالذكرى الأولى لتحرير سوريا جلسات حوارية حول إطلاق المؤتمر الأول لذوي الإعاقة في سوريا أردوغان: أمن سوريا ولبنان يرتبط بشكل وثيق بأمن واستقرار المنطقة آن سنو: المملكة المتحدة تدعم تعافي سوريا وتؤكد ضرورة احترام سيادتها بعد 14 عاماً من التوقف.. مزارع الأسماك في الغاب تعود إلى الإنتاج تدريجياً صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:سوريامعهد المدققين الداخليين The IIA مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الكندية فرنانديز تبلغ نهائي بطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 هزة أرضية بقوة 3.8 درجات على الحدود السورية العراقية أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 إغلاق أكثر من 40 محطة مترو في باريس تحسباً من احتجاجات مرتقبة أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 فجوة تمويلية بقيمة 1.45 تريليون دولار تضع سوق الدين الأمريكي أمام اختبار صعب أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026