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رسمياً.. سوريا تنضم إلى الاتحاد العالمي لمعهد المدققين الداخليين The IIA

100 رسمياً.. سوريا تنضم إلى الاتحاد العالمي لمعهد المدققين الداخليين The IIA
200 رسمياً.. سوريا تنضم إلى الاتحاد العالمي لمعهد المدققين الداخليين The IIA

رسمياً.. سوريا تنضم إلى الاتحاد العالمي لمعهد المدققين الداخليين (The IIA)، لتصبح العضو الوطني رقم 123 عالمياً، ما أهمية هذه الخطوة؟

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