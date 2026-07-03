السعودية تدين التفجير الإرهابي في دمشق وتؤكد تضامنها مع سوريا ‏

الرياض-سانا
أدانت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي في دمشق، مؤكدة تضامنها مع سوريا ضد أشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن وزارة الخارجية السعودية قولها في بيان: “المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابي، وتعبّر عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل”.
وكان التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في دمشق أمس الخميس أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 20 آخرين، الأمر الذي لقي إدانات عربية ودولية واسعة .