السعودية تدين التفجير الإرهابي في دمشق وتؤكد تضامنها مع سوريا ‏

Mockup Flag Syria2 السعودية تدين التفجير الإرهابي في دمشق وتؤكد تضامنها مع سوريا ‏

الرياض-سانا ‏

أدانت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في ‏محيط القصر العدلي في دمشق، مؤكدة تضامنها مع سوريا ضد أشكال العنف والتطرف ‏والإرهاب كافة.‏

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن وزارة الخارجية السعودية قولها في بيان: “‏المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابي، وتعبّر عن خالص العزاء ‏والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل”.‏

وكان التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في دمشق أمس الخميس أسفر عن مقتل تسعة ‏أشخاص وإصابة 20 آخرين، الأمر الذي لقي إدانات عربية ودولية واسعة .‏

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