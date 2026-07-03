السعودية تدين التفجير الإرهابي في دمشق وتؤكد تضامنها مع سوريا ‏

الرياض-سانا ‏

أدانت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في ‏محيط القصر العدلي في دمشق، مؤكدة تضامنها مع سوريا ضد أشكال العنف والتطرف ‏والإرهاب كافة.‏

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن وزارة الخارجية السعودية قولها في بيان: “‏المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابي، وتعبّر عن خالص العزاء ‏والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل”.‏

وكان التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في دمشق أمس الخميس أسفر عن مقتل تسعة ‏أشخاص وإصابة 20 آخرين، الأمر الذي لقي إدانات عربية ودولية واسعة .‏