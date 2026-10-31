يواصل قسم التلاسيميا في المشفى الوطني بطرطوس تقديم خدمات طبية مجانية تاريخ النشر: 2026/10/31 11:25 صباحًا اخر تحديث: 2026/10/31 11:25 صباحًا يواصل قسم التلاسيميا في المشفى الوطني بطرطوس تقديم خدمات طبية مجانية تشمل نقل الدم والأدوية واللقاحات والفحوص والمتابعة السريرية. فرق الدفاع المدني في طرطوس تعمل على سحب المياه المتسربة إلى المنازل جراء الأمطار الغزيرة 65 فعالية تجارية تتقدم للانضمام إلى مبادرة “التاجر الملتزم” في طرطوس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسعى إلى توسيع مظلة الحماية التأمينية والحد من التهرب التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس تطلق مشروع ترميز المحال التجارية باستخدام رمز “QR” شارك به 100 شخص.. معسكر تدريبي بطرطوس لتعزيز جاهزية فرق التطوع في الاستجابة للطوارئ صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:المشفى الوطني بطرطوسطرطوسمرض التلاسيميا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك دراسة علمية تربط بين تعلم السباحة مبكراً وتحسين القدرات الأكاديمية والاجتماعية للأطفال أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 الاتحاد الأوروبي يسجل رقماً قياسياً في السفر بالقطارات خلال 2025 أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 الشيباني يلتقي نائب معاون وزير الحرب الأمريكي على هامش مؤتمر حوار المنامة أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 انطلاق المرحلة الثانية من الدورة الدولية لمدربي ألعاب القوى بدمشق أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026