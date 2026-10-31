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يواصل قسم التلاسيميا في المشفى الوطني بطرطوس تقديم خدمات طبية مجانية

نحو 6 آلاف خدمة مجانية يواصل قسم التلاسيميا في المشفى الوطني بطرطوس تقديم خدمات طبية مجانية

يواصل قسم التلاسيميا في المشفى الوطني بطرطوس تقديم خدمات طبية مجانية تشمل نقل الدم والأدوية واللقاحات والفحوص والمتابعة السريرية.

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