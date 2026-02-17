صحة اللاذقية تتسلّم 20 جهاز غسيل كلى بدعم من منظمة الأمين لتعزيز جاهزية المراكز العلاجية

اللاذقية-سانا

تسلمت مديرية صحة اللاذقية اليوم الثلاثاء 20 جهاز غسيل كلى مقدمة من منظمة الأمين الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك في إطار دعم أقسام الكلية ورفع جاهزيتها الخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمرضى وتخفيف الضغط عن المراكز العلاجية.

وأوضح مدير الصحة في اللاذقية، خليل آغا، أن تفعيل الأجهزة الطبية في منشآت المديرية شكل أولوية خلال الفترة الماضية، ولا سيما في مراكز غسيل الكلى التابعة لمشافي وزارة الصحة، نظراً لوجود أعطال وتقادم في عدد من الأجهزة القديمة.

وبين آغا أن المديرية عملت بالتعاون مع الوزارة على إعادة تأهيل مراكز غسيل الكلى في مشافي المحافظة خلال العام الماضي، حيث أُنجزت مراحل متقدمة من أعمال الصيانة والتأهيل، وصولاً إلى رفد هذه المراكز بالأجهزة الجديدة.

وأشار إلى أن الأجهزة العشرين وُزّعت على المشافي وفق الحاجة الفعلية، حيث خُصّصت خمسة أجهزة للمشفى الوطني في اللاذقية، وخمسة أخرى لمشفى اللاذقية الجامعي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما جرى تزويد مشفى جبلة بأربعة أجهزة جديدة، ليصبح عدد الأجهزة الحديثة العاملة فيه ثمانية، بما يغطي حجم الضغط الكبير الذي يشهده.

وأضاف: إنه تم تركيب ثلاثة أجهزة في مشفى الحفة، في حين لم تُركّب الأجهزة الثلاثة المخصّصة لمشفى القرداحة، لعدم توافر مكان مؤهّل حالياً، علماً أن المشفى يضم أربعة أجهزة عاملة تغطي احتياجات المرضى.

وأكد آغا أن هذه التجهيزات أسهمت في تغطية ما بين 70 و80% من الحد الأدنى للاحتياجات الفعلية لجلسات غسيل الكلى، ما خفّف الضغط عن المشافي وزاد عدد الجلسات المنفّذة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على راحة المرضى وجودة الخدمات المقدّمة.

ويأتي تزويد مراكز غسيل الكلى بهذه الأجهزة ضمن خطط وزارة الصحة ومحافظة اللاذقية لتطوير القطاع الصحي وتعزيز الخدمات التخصصية، ولا سيما في ظل الضغط الكبير على مراكز غسيل الكلى، وأهمية هذا العلاج الدوري المنقذ للحياة.