فيينا-سانا
استدعت وزيرة الخارجية النمساوية بياتي مينل ريزينغر، اليوم الجمعة، السفير الروسي لدى فيينا أندريه غروزوف، احتجاجاً على الأضرار التي لحقت بالسفارة النمساوية في العاصمة الأوكرانية كييف، جراء هجوم بطائرة مسيرة أمس الخميس.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مينل ريزينغر قولها في بيان: “إن هذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها مقار دبلوماسية نمساوية في أوكرانيا لأضرار”، مشيرة إلى أن سفارات دول أخرى تعرضت أيضاً لأضرار جراء الهجمات.
وأضافت مينل ريزينغر أن روسيا تواصل التصعيد وتكثف هجماتها على المنشآت المدنية، الأمر الذي يستدعي زيادة الضغوط عليها بمختلف الوسائل الدبلوماسية ومن خلال العقوبات.
وكان المستشار النمساوي كريستيان شتوكر ندّد، أمس، عبر منصة “إكس”، بالأضرار التي طالت المقار الدبلوماسية، واصفاً هذه الحوادث بأنها “غير مقبولة”، ومؤكداً ضرورة احترام حرمة البعثات الدبلوماسية وضمان حمايتها بشكل دائم.
وكان هجوم وقع الثلاثاء الماضي وألحق أضراراً بالقنصلية النمساوية في مدينة دنيبرو الأوكرانية.
وفي الثالث والعشرين من الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية النمساوية طرد أربعة دبلوماسيين روس لديها، بسبب “أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي”.