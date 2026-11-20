فيينا-سانا‏

استدعت وزيرة الخارجية النمساوية بياتي مينل ريزينغر، اليوم الجمعة، السفير ‏الروسي لدى فيينا أندريه غروزوف، احتجاجاً على الأضرار التي لحقت بالسفارة ‏النمساوية في العاصمة الأوكرانية كييف، جراء هجوم بطائرة مسيرة أمس الخميس.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن مينل ريزينغر قولها في بيان: “إن هذه هي المرة الثانية ‏التي تتعرض فيها مقار دبلوماسية نمساوية في أوكرانيا لأضرار”، مشيرة إلى أن ‏سفارات دول أخرى تعرضت أيضاً لأضرار جراء الهجمات.‏

وأضافت مينل ريزينغر أن روسيا تواصل التصعيد وتكثف هجماتها على المنشآت ‏المدنية، الأمر الذي يستدعي زيادة الضغوط عليها بمختلف الوسائل الدبلوماسية ومن ‏خلال العقوبات.‏

وكان المستشار النمساوي كريستيان شتوكر ندّد، أمس، عبر منصة “إكس”، بالأضرار ‏التي طالت المقار الدبلوماسية، واصفاً هذه الحوادث بأنها “غير مقبولة”، ومؤكداً ‏ضرورة احترام حرمة البعثات الدبلوماسية وضمان حمايتها بشكل دائم.‏

وكان هجوم وقع الثلاثاء الماضي وألحق أضراراً بالقنصلية النمساوية في مدينة ‏دنيبرو الأوكرانية.‏

وفي الثالث والعشرين من الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية النمساوية طرد ‏أربعة دبلوماسيين روس لديها، بسبب “أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي”.‏