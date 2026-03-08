تحديث تقني في نقل اللاذقية يقلّص زمن إنجاز المعاملات إلى 15 دقيقة

اللاذقية-سانا

عززت مديرية نقل اللاذقية منظومتها الإلكترونية بخادمين جديدين ووسعت روابط الدخول إلى النظام، ما أدى إلى تقليص زمن المعاملة من أكثر من ساعة إلى نحو 15 دقيقة فقط في خطوة تقنية انعكست مباشرة على سرعة إنجاز معاملات المواطنين وخفض الازدحام.

وأوضح مدير النقل في اللاذقية، مازن قربي، في تصريح لمراسل سانا، أن البرنامج كان يعاني خلال الفترة الماضية من بطء واضح نتيجة تزايد أعداد المركبات واتساع عدد الفروع المرتبطة به في المحافظات، ما أدى إلى تأخر إنجاز المعاملة الواحدة لأكثر من ساعة أحياناً، إضافة إلى انقطاعات متكررة في النظام تسببت بازدحام كبير للمراجعين.

وقال قربي: إن “الوزارة تدخّلت لمعالجة المشكلة عبر تدعيم النظام بخادمين جديدين، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في سرعة العمل، حيث انخفض زمن إنجاز المعاملة إلى نحو 15 دقيقة فقط، ما انعكس إيجاباً على جودة الخدمة وخفض أوقات الانتظار”.

وبيّن أن التحديثات الجديدة أسهمت أيضاً في رفع إنتاجية العمل وزيادة عدد المعاملات المنجزة يومياً، إلى جانب توفير بيئة عمل أكثر استقراراً وراحة للموظفين والمراجعين.

من جهتهم، عبّر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لهذه الخطوة، حيث أشار المواطن يامن معروف إلى أنه أنجز معاملة “براءة ذمة” خلال ربع ساعة فقط، بينما لم تستغرق معاملة “التنمير والفراغ” التي أجراها أكثر من ساعة شاملة الفحص الفني والتأمين، مؤكداً أن تحسين البنية التقنية أسهم بشكل واضح في تخفيف الازدحام وتسريع الإجراءات.

وتأتي هذه التحديثات ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الأداء الإداري وتعزيز البنية التقنية في مديريات النقل بالمحافظات، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة للمواطنين، ويوفر الوقت والجهد في إنجاز معاملاتهم.