برلين -سانا

أكدت قطر وألمانيا أن دعم استقرار سوريا يسهم بصورة مباشرة في استقرار منطقة الشرق الأوسط، ويهيئ الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين، مشددتين على أن التعافي الاقتصادي والمالي في سوريا يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة.



جاء ذلك في إعلان مشترك صدر اليوم الجمعة، ونشرته الحكومة الألمانية على موقعها الرسمي، بمناسبة زيارة الدولة التي أجراها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى ألمانيا.



وأوضح الإعلان أن الجانبين يتبنيان رؤية مشتركة لسوريا مستقرة وقادرة على الإسهام في استقرار الشرق الأوسط وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والصحة والدفاع المدني تشكل ركيزة مهمة لتحقيق هذه الأهداف.

واتفق الطرفان على تنسيق جهودهما بشكل وثيق في هذه المجالات، ورحبا بالاستثمارات المشتركة في إعادة إعمار القطاع الصحي في سوريا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، باعتبارها خطوة أولى لتنفيذ إعلان النوايا المشترك للتعاون الإنمائي.

القضية الفلسطينية والتطورات الإقليمية

وجدد الجانبان التزامهما بالعمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، من خلال المفاوضات القائمة على حل الدولتين ووفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

كما أكدا دعمهما التنفيذ الكامل للخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة وخريطة الطريق المرتبطة بها، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، داعيين إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والتزام جميع الأطراف بالقانون الدولي.

إدانة الاعتداءات الإيرانية

وأدان الجانبان الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت قطر ودولاً أخرى في المنطقة، معتبرين أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.

كما أدانا الاعتداءات التي تستهدف السفن التجارية، ورفضا أي إجراءات من شأنها إغلاق مضيق هرمز أو عرقلة حرية الملاحة فيه أو تهديد سلامة السفن العابرة.

ودعا الطرفان إيران إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعاون الكامل معها لضمان سلمية برنامجها النووي، مؤكدين ضرورة عدم تطوير أو امتلاك أسلحة نووية.

اليمن وضرورة العودة إلى العملية السياسية

وأدان الجانبان استمرار الاعتداءات التي تنفذها ميليشيا الحوثي في اليمن وضد السعودية، وأكدا تضامنهما مع الحكومتين اليمنية والسعودية، داعيين ميليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات التي تستهدف السفن المدنية، والعودة بحسن نية إلى العملية السياسية.

كما جددا التزامهما بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وأكدا دعمهما جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية.

وتأتي زيارة الدولة التي يجريها أمير قطر إلى ألمانيا ضمن جولة أوروبية شملت أيضاً سويسرا، وتهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدوحة وبرلين.