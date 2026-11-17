“سيريا تكس”…المعرض التخصصي التصديري للألبسة والنسيج تاريخ النشر: 2026/11/17 5:34 مساءً اخر تحديث: 2026/11/17 5:34 مساءً معرض “سيريا تكس” يستضيف في مدينة المعارض بدمشق نخبة من الشركات المتخصصة، لاستعراض منتجاتها وتعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة للصناعة النسيجية السورية. ورشة وطنية لوضع سياسة شاملة لقطاع النقل في سوريا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذر من تقلبات جوية متوقعة اليوم الجمعة التمريض في سوريا بين التحديات والفرص المستقبلية غرفة صناعة دمشق تطلق استراتيجيتها الجديدة لعام 2026 عملية أمنية في درعا تُطيح بخلية تابعة لميليشيا حزب الله الإرهابية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:دمشقمدينة المعارضمعرض "سيريا تكس" مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دمشق.. وزير الخارجية والمفوضة الأوروبية يفتتحان منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا الصحة تمنح خريجي التمريض المستنكفين مهلة إضافية لاستكمال تعيينهم حتى نهاية العام بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا تدعو إلى إدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق مشاركون في “كوب 31” يحذرون من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الطاقة والنقل الشرطة الفرنسية تحظر الاحتجاجات قرب 15 مؤسسة تعليمية في باريس الكويت وعُمان تؤكدان مواصلة التنسيق لخفض التصعيد في المنطقة آخر الأخبار سوريا والعالمسياسة الشيباني وفيدان.. تعزيز العلاقات السورية التركية وتوسيع التعاون في مختلف المجالات محلياتالمحافظاتدمشق الداخلية تحدد ضوابط استخدام المفرقعات والألعاب النارية في المناسبات دولي ترامب يتوعد إيران بدفع ثمن باهظ إذا هاجمت واشنطن