سباحان سوريان يحصدان ذهبية وفضية لصالح المنتخب الوطني للسباحة في البحرين تاريخ النشر: 2026/11/21 11:05 مساءً اخر تحديث: 2026/11/21 11:05 مساءً خلال سباق تحسب نتائجه بأجزاء الثانية، سباحان سوريان يحصدان ذهبية وفضية لصالح المنتخب الوطني للسباحة في بطولة الألعاب المائية الخامسة في البحرين. إطلاق خدمة استخراج وثيقة خلاصة السجل العدلي عبر تطبيق MOFA SY ضمن 13 بعثة عربية وأجنبية إنتاج الكاكي في منطقة حارم بريف إدلب.. وفرة في المحصول وتحديات في الإنتاج والتسويق 9 مراكز صحية في منطقة الطبقة وريفها بمحافظة الرقة تقدم خدمات اللقاح المجانية عوامل متداخلة تؤدي لزيادة عدد ساعات التقنين الكهربائي خلال الفترة الحالية ستارمر يؤكد لملك البحرين دعم بريطانيا إجراءات المنامة ضد الاعتداءات الإيرانية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:البحرينالمنتخب الوطني للسباحةبطولة الألعاب المائية الخامسة في البحرينسباحان سوريان مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة وزير الداخلية لأهالي ضحايا مجزرة العتيبة: كل مجرم بحق الشعب السوري سينال جزاءه «الداء والدواء».. ابن قيم الجوزية يقرأ أمراض النفس وسبل إصلاحها الدفاع المدني يسيطر على حريق في معمل للإسفنج بمدينة اللاذقية غوغل توسّع إجراءات التحقق الأمني لتطبيقات أندرويد في 2027 الزبلطاني بدمشق.. 500 منشأة و6000 عامل يشكلون ركيزة أساسية للصناعات النسيجية أجواء خريفية والحرارة أعلى من معدلاتها مع أمطار خفيفة في بعض المناطق آخر الأخبار فيديو انطلاق مهرجان حمص المسرحي السادس والعشرين بعرض “المشهد الأخير” دولي رئيس الإمارات يبحث مع وزير الأمن الأمريكي التطورات في المنطقة رياضة باريس سان جيرمان يتجاوز نيس بصعوبة ويعزز صدارته للدوري الفرنسي