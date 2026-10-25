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بدء تأهيل قنوات ري واحة تدمر بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات

بدء تأهيل قنوات ري واحة تدمر 2 بدء تأهيل قنوات ري واحة تدمر بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات

50 ألف نسمة مستفيدون من إعادة تأهيل قنوات ري واحة تدمر، إضافة إلى تأمين مياه الري لـ 1060 هكتاراً، ما يسهم في دعم القطاع الزراعي، وتحسين الواقع المعيشي للأهالي.

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