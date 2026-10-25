بدء تأهيل قنوات ري واحة تدمر بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات تاريخ النشر: 2026/10/25 10:25 مساءً اخر تحديث: 2026/10/25 10:25 مساءً 50 ألف نسمة مستفيدون من إعادة تأهيل قنوات ري واحة تدمر، إضافة إلى تأمين مياه الري لـ 1060 هكتاراً، ما يسهم في دعم القطاع الزراعي، وتحسين الواقع المعيشي للأهالي. 19,951 طائرة عبرت الأجواء السورية خلال أيلول قبة متنقلة تحاكي السماء.. بوابة نحو علوم الفضاء في معرض تكسبو 2026 ثانوية دوما الأولى للبنات تعود إلى الخدمة التعليمية بعد تأهيل مرافقها إليكم أبرز المعلومات التي يجب معرفتها قبل زيارة المعرض دمشق الدولي أربعة مراكز صحية تدخل الخدمة في ريف إدلب بالتزامن مع عودة آلاف العائلات من مخيمات النزوح صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:واحة تدمر مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مؤسسات الأسرى: أكثر من 90 أسيرة في سجون الاحتلال يتعرضن لانتهاكات ممنهجة أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 ما علاقة النشاط البدني بالسلوك الإيجابي لدى الطلاب؟ أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 افتتاح مخبز آلي جديد في حي بابا عمرو بحمص بطاقة إنتاجية تصل إلى 8 آلاف ربطة يومياً أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 الجالية اليمنية ببرلين تنظم وقفة احتجاجية لرفع حصار ميليشيا الحوثي عن تعز أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026