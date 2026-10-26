50% حسم على أقساط الجامعات الخاصة أقرّها مجلس التعليم العالي لذوي الاحتياجات الخاصة

50% حسم على الرسوم والأقساط في الجامعات الخاصة، أقرّها مجلس التعليم العالي للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تخفيف الأعباء المالية، وتيسير استكمال تحصيلهم الأكاديمي.