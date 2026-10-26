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50% حسم على أقساط الجامعات الخاصة أقرّها مجلس التعليم العالي لذوي الاحتياجات الخاصة

حسم 50 50% حسم على أقساط الجامعات الخاصة أقرّها مجلس التعليم العالي لذوي الاحتياجات الخاصة

50% حسم على الرسوم والأقساط في الجامعات الخاصة، أقرّها مجلس التعليم العالي للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تخفيف الأعباء المالية، وتيسير استكمال تحصيلهم الأكاديمي.

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