50% حسم على أقساط الجامعات الخاصة أقرّها مجلس التعليم العالي لذوي الاحتياجات الخاصة تاريخ النشر: 2026/10/26 11:28 صباحًا اخر تحديث: 2026/10/26 11:28 صباحًا 50% حسم على الرسوم والأقساط في الجامعات الخاصة، أقرّها مجلس التعليم العالي للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تخفيف الأعباء المالية، وتيسير استكمال تحصيلهم الأكاديمي. محطات بارزة رسمت مسار العلاقات السورية – الليبية يواصل بنك الدم في حلب استقبال المتبرعين وتأمين احتياجات مشافي المحافظة من وحدات الدم ثلاث محطات مياه في دير الزور تدخل مرحلة جديدة من الاستدامة عبر الطاقة الشمسية مشروع “الوفاء 2” يوسّع نطاق إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في أحياء حلب المتضررة 4 تقنيات متقدمة تقدمها الطاقة الذرية تكشف الأمراض الوراثية والسرطانية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أقساط الجامعات الخاصةذوي الاحتياجات الخاصةمجلس التعليم العالي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الجالية اليمنية ببرلين تنظم وقفة احتجاجية لرفع حصار ميليشيا الحوثي عن تعز أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 مسؤولون من السعودية وتركيا وباكستان يبحثون مع إيران خفض التصعيد في المنطقة أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 كيف تؤثر طريقة الطهي في القيمة الغذائية للبازلاء؟ أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية السعودي يبحثان جهود خفض التصعيد بالمنطقة أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026