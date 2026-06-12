اجتماع في درعا يناقش احتياجات القطاع الصحي ويعزز التنسيق مع المنظمات الدولية

درعا-سانا



عقدت مديرية صحة درعا اجتماعاً تنسيقياً موسعاً أمس الخميس مع ممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المحلي العاملة في القطاع الصحي بالمحافظة، بهدف تقييم واقع الخدمات الصحية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الشريكة، بما يسهم في تطوير الخدمات الطبية وتحسين جودتها وضمان استمراريتها.

وناقش الاجتماع أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه المشافي والمراكز الصحية، إضافة إلى استعراض المشاريع والبرامج التي تنفذها المنظمات الداعمة للقطاع الصحي وبحث آليات توحيد الجهود وتوجيه الدعم نحو الأولويات الصحية في المحافظة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح مسؤول الصحة الإنجابية والصحة النفسية في الهلال الأحمر العربي السوري الطبيب أحمد الدخان أن مشاركة الهلال الأحمر في الاجتماع تأتي بهدف توحيد الجهود وتقييم الخدمات الصحية المقدمة بالتنسيق مع مديرية صحة درعا.

دعم المراكز الصحية والفرق الجوالة

وأضاف: إن الهلال الأحمر يدير عدداً من المراكز الصحية في مناطق إزرع وميسلون والمطار والضاحية، إضافة إلى فرق طبية جوالة تقدم خدماتها للسكان في القرى النائية وللأسر النازحة، مشيراً إلى أن هذه الفرق تضم أطباء من مختلف الاختصاصات، فيما توفر المراكز الصحية التابعة للهلال الأحمر خدمات العيادات الداخلية والنسائية والأطفال للمناطق المستفيدة والمناطق المجاورة لها.

من جانبه أوضح مدير المنطقة الجنوبية في منظمة سامز الدكتور أنس مسالمة أن المنظمة تواصل مساهمتها في دعم القطاع الصحي بمحافظة درعا من خلال تنفيذ برامج ومشاريع متنوعة بالتعاون مع الجهات الصحية الرسمية وتقدم خدماتها في مشافي درعا الوطني وإزرع وبصرى الشام، إضافة إلى دعم العيادات المتنقلة وتأمين الأدوية والمستهلكات الطبية، وأشار إلى أن المنظمة تعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ مشاريع جديدة لدعم القطاع الصحي في محافظة درعا ومختلف المناطق السورية بالتنسيق مع الجهات الرسمية.

بدوره أكد مدير الأنشطة الطبية في منظمة أطباء بلا حدود “هولندا ” الدكتور علي قريوي أن المنظمة تنفذ برامج تدخل صحي في عدد من مناطق محافظة درعا من بينها صيدا والحراك وفي المناطق التي يصعب وصولها إلى الرعاية الصحية، وأوضح أن المنظمة تركز على رفع مستوى الخدمات الطبية وبناء قدرات الكوادر الصحية وتقديم الدعم الفني والتقني لها، إلى جانب تأمين التجهيزات والمستلزمات الطبية واللوجستية للمراكز الصحية والمستوصفات.

من جهته أكد مدير صحة درعا الدكتور زياد المحاميد أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين مديرية الصحة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المحلي العاملة في المحافظة، وأشار إلى أن المديرية استعرضت خلال الاجتماع أبرز الاحتياجات الحالية للقطاع الصحي وفي مقدمتها إعادة تأهيل وترميم عدد من المشافي والمراكز الصحية وتأمين الأجهزة والتجهيزات الطبية الضرورية، إضافة إلى دعم الكوادر الصحية من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمرة.

وتتواصل الجهود المشتركة بين مديرية صحة درعا والمنظمات الدولية العاملة في المحافظة لتعزيز قدرات القطاع الصحي، من خلال دعم المشافي والمراكز الصحية وتأهيل الكوادر وتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وضمان استمراريتها وتعزيز مسار التعافي التدريجي للمنظومة الصحية.