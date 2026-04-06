نجاح استئصال ورم “تيمومة” بالتنظير في المشفى الوطني الجامعي بدمشق

دمشق-سانا

شهد المشفى الوطني الجامعي بدمشق إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم “تيمومة” بالتنظير لمريض في العقد الخامس من العمر، في خطوة تعكس مستوى متقدماً في جراحة الصدر.

وأوضح المدير الطبي ورئيس شعبة الجراحة الصدرية في المشفى الدكتور حسين شعبان في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أنه تم تشخّيص حالة المريض قبل شهرين بمرض الوهن العضلي الوخيم، بعد أن تعرّض لنوبة وهنية شديدة استدعت إدخاله إلى قسم العناية المركزة، حيث خضع لأربع جلسات فصادة بلازما أدت إلى تحسن ملحوظ في حالته العامة، ثم وُضع على علاج دوائي جرى إنقاصه تدريجياً مع استمرار تحسن الأعراض.

وبين أن الاستقصاءات الطبية أظهرت وجود تيمومة (ورم في الغدة الزعترية) مرافقة للوهن العضلي الوخيم، كما أظهرت الصور الطبقية أن الورم متكلس وملتصق بالأجوف العلوي وقوس الأبهر والعصب الحجابي، ما جعل الحالة ذات تعقيد جراحي عالٍ.

مغادرة المشفى بعد يومين دون مضاعفات

الدكتور شعبان أشار إلى أنه وبعد تحضير المريض بشكل جيد للعمل الجراحي، قرر الفريق الطبي استئصال الورم بالتنظير عبر الصدر الأيمن دون الحاجة إلى شق جراحي للصدر أو القص، ليتبين خلال العملية، أن الكتلة متكلسة وملتصقة بشدة بالأنسجة المجاورة، حيث تمكن الفريق الجراحي من تحرير الورم بشكل كامل وفصله بدقة عن العصب الحجابي، ثم استئصاله بنجاح، ومن ثم تم نقل المريض بعد العملية مباشرة إلى شعبة الجراحة الصدرية، ليغادر المشفى بعد يومين فقط بصحة جيدة ودون تسجيل أي مضاعفات.

يذكر أن المشفى الوطني الجامعي بدمشق افتتح عام 1988، ويعد من أكبر المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويقدم الخدمات الطبية العلاجية والجراحية للمرضى بأحدث أساليب الطب، ويقوم بتدريب الطلاب والأطباء من خريجي الجامعات السورية.