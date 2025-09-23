محافظة درعا توقع مذكرتي تفاهم مع شركة سعودية في مجال السياحة والزراعة

درعا-سانا

وقعت محافظة درعا وشركة “لو بارك كونكورد” السعودية، اليوم مذكرتي تفاهم في مجالي القطاعين السياحي والزراعي.

وأكد نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا مهند الجهماني، أن هذه الخطوة مهمة لتطوير القطاع السياحي في درعا، مع التركيز على مدينة بصرى الشام المسجلة على لائحة التراث العالمي، وكذلك المساهمة في تعزيز وتطوير واقع القطاع الزراعي الذي تعمل فيه شريحة كبيرة من المواطنين.

من جهته أوضح عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا محمد قطيفان مسؤول قطاع التربية والثقافة والشباب، أن مذكرتي التفاهم الخاصة بالقطاعين السياحي والزراعي تركز على السياحة الثقافية في بصرى الشام بما فيها السياحة الدينية، وعلى الاستثمار في القطاع الزراعي والتوسع فيه أفقياً وعمودياً وتقنياً، مع التركيز على الصناعات الزراعية.