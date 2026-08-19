إجراء عمليات نوعية للزرق العيني في مشفى اللاذقية بمشاركة ‏طبيب مغترب

اللاذقية-سانا‏

أجري في مشفى اللاذقية الجامعي اليوم الأربعاء فحوصات سريرية ‏وعمليات جراحية نوعية لمرضى الزَّرَق العيني (الغلوكوما) ‏بمشاركة استشاري جراحة العيون المتخصص في المرض بجامعة ‏لندن والمدير العام للجمعية الأوروبية العربية لطب العيون الدكتور ‏عبيدة الكيلاني‎. ‎

وشملت الزيارة العلمية للكيلاني إلى سوريا إلقاء محاضرات ولقاءات ‏علمية لطلاب الدراسات العليا في اختصاص طب وجراحة العيون‎.‎

خطورة مرض الزَّرَق‎ ‎

وأوضح الكيلاني لـ سانا أن مرض الزَّرَق يُعرف طبياً بـ”سارق ‏البصر الصامت”، لكونه لا يترافق في الأغلب مع أعراض واضحة، ‏ما يؤدي إلى تأخر التشخيص حتى مراحل متقدمة قد يفقد فيها ‏المريض بصره كلياً، مشيراً إلى أن ضعف الوعي المجتمعي بالمرض ‏يجعل التوعية الطبية ضرورة ملحة‎.‎

وأشار الكيلاني إلى أن برنامج الزيارة تضمن مسحاً شاملاً لحالات ‏مرضى الزَّرَق الذين راجعوا المشفى خلال السنوات الثلاث الماضية، ‏سواء ممن يعانون ارتفاعاً في ضغط العين أو يخضعون لعلاج ‏دوائي، لتحديد الحالات المرشحة للتدخل الجراحي عبر عملية “قطع ‏التربيق‎” (Trabeculectomy) ‎لضبط ضغط العين والحفاظ على ‏البصر‎.‎

واقع المشافي السورية

وحول واقع البنية التحتية الطبية، أكد الكيلاني أن المشافي السورية ‏التي زارها في دمشق وحلب واللاذقية تمتلك مقومات جيدة من حيث ‏المباني والكوادر التدريسية المؤهلة، لافتاً إلى وجود نقص في بعض ‏التجهيزات والأدوات الجراحية يستدعي دعماً وطنياً ودولياً من ‏الجمعيات الطبية التطوعية‎.‎

تبادل الخبرات

من جهته، أكد مدير مشفى اللاذقية الجامعي عبد الناصر رضوان ‏أن هذه الزيارات تشكل رافداً مهماً للعملية التعليمية والخدمية في ‏المشفى، عبر تقديم الخدمة الطبية وتبادل الخبرات مع الكوادر ‏السورية في الخارج، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تعكس روح ‏الانتماء لدى الكفاءات الطبية السورية في الخارج وحرصها على ‏نقل خبراتها إلى الوطن‎.‎

بدوره، بيّن الطبيب المقيم وطالب الدراسات العليا في اختصاص طب ‏وجراحة العيون بمشفى اللاذقية الوطني هاشم شعبان أن مشاركة ‏الاستشاريين الدوليين تتيح للأطباء المقيمين الاطلاع المباشر على ‏أحدث الممارسات المعتمدة في الجامعات العالمية وتطوير التكوين ‏الأكاديمي والعملي للأطباء الشباب‎.‎

وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة من المبادرات التي تنفذها المشافي ‏الجامعية السورية بالتعاون مع الجمعيات الطبية السورية المغتربة، بما ‏يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمرضى ‏وطلاب الاختصاص على حد سواء‎.‎