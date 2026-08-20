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Reading: حنين السكري.. طالبة من ريف إدلب الشمالي تحصد العلامة التامة في التعليم الأساسي.
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حنين السكري.. طالبة من ريف إدلب الشمالي تحصد العلامة التامة في التعليم الأساسي.

منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية آدم عبد المولى يزور معرة النعمان بريف إدلب ومتحفها التاريخي، ويطلع على الخدمات الطبية المقدمة في المركز الصحي بالمدينة
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