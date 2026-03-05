سارة الحلاق.. ياسمينة دمشقية تُوجت بالمركز الثالث في مسابقة “أجمل صوت قرآني” لعام 2026 في دب

تعادل نادي مورك مع شرطة حلب في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
اختتام ورشة عمل تشاركية لتطوير خطة لتعافي حي البياضة في حمص
فيضان المياه في تلدو بريف حمص جراء الهطولات المطرية الغزيرة
افتتاح المركز الشامل لعلاج أمراض القلب في مشفى الزراعة بمحافظة إدلب بحضور معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب
“العيادات العمالية المتخصصة” منظومة صحية متكاملة تواكب احتياجات الطبقة العاملة
