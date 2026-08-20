الخميس 20 أغسطس 2026 — دمشق
|
Reading: التوءمان سيدرا ومحمد من إدلب.. قصة نجاح رغم سنوات التهجير.
بحث
بحث
sana-logo-mobile

التوءمان سيدرا ومحمد من إدلب.. قصة نجاح رغم سنوات التهجير.

بدء منح وثيقة “غير محكوم” في فرع السورية للبريد بحمص
الحافلة الثقافية تصل جرجناز بريف إدلب.. نشاطات تفاعلية وإفطار جماعي لأكثر من 300 مستفيد
جمهور معرض دمشق الدولي للكتاب يتفاعل مع مشاهد الفنون القتالية المرافقة للفعاليات الثقافية
القطاع الحرفي بين التحديات والتطلعات.. ما الذي ينتظره الحرفيون من مجلس الشعب الجديد؟
وزير الثقافة يربط المواطنين بوزير الصحة عبر مكالمة فيديو لمعرفة موعد إعادة تأهيل مشفى القصير
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى