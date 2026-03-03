العمل على إعادة تأهيل فرن تلكلخ الآلي في ريف حمص لتأمين مادة الخبز للأهالي
قسم الحواضن في مشفى ابن الوليد بحمص يقدم خدمات نوعية مجانية لرعاية المواليد الخدّج
من مطبخ الفردوس إلى بيوت المحتاجين.. وجبات تعكس روح التكافل في الرقة
بدء قبول طلبات عودة الموظفين المفصولين من الأمانة العامة لمحافظة درعا
معهد صبحي شعيب في حمص..حاضنة للمواهب التشكيلية الشابة
رغم الدمار.. أهالي مدينة كفرنبل بريف إدلب يحيون رمضان بعد رحلة نزوح طويلة
تأهيل وترميم عدد من أقسام المشفى الوطني في بصرى الشام بريف درعا
أهالي عين عيسى في ريف الرقة يطالبون بإزالة الألغام والأنفاق التي تهدد حياة المدنيين
