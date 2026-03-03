العمل على إعادة تأهيل فرن تلكلخ الآلي في ريف حمص لتأمين مادة الخبز للأهالي

مديرية السجل المؤقت بدمشق تبدأ أعمال ترميم الصحائف العقارية
كيف تفاعل أهالي مدينة حلب مع نقل البسطات إلى أسواق مخصصة؟
الشاعر ياسر الأقرع يوقّع كتابيه “الأعمال الشعرية الكاملة” و”سوريتي” في معرض دمشق الدولي لل
مشاهد من صلاة التراويح في قطر وألمانيا وتركيا والنمسا
وزارة الصحة تؤكد التزامها بإمداد وتشغيل مشافي إدلب بعد توقف دعم  المنظمات عنها
