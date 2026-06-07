فرق الطوارئ تواصل أعمال إزالة الأنقاض بترحيل 258 ألف متر مكعب في ريف حماة

حماة-سانا



تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنفيذ مشروع إزالة الأنقاض في حماة بالتعاون مع المحافظة، حيث أنهت أعمالها في منطقتي صوران وسلمية وفق الكميات المستهدفة للإزالة، في حين ما زالت الفرق تتابع أعمالها في مدينة كفر زيتا ومنطقة الغاب.

ووفقاً لما نشرته وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر قناتها على التلغرام، بلغت كمية الأنقاض المُرحّلة حتى اليوم الأحد، أكثر من 258 ألف متر مكعب، وذلك ضمن مشاريع تنفيذ المرسوم رقم (59)، الهادف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضررة، تمهيداً لعودة الأهالي إليها.



وكانت فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حماة أنهت في الـ 17 من الشهر الماضي أعمال إزالة الأنقاض في ثلاث نقاط عمل رئيسية في ريف حماة، حيث أزالت 79521 متراً مكعباً من الأنقاض في ريفي حماة الشمالي والشرقي، توزعت على 60808 أمتار مكعبة في مدينة مورك بريف المحافظة الشمالي، و15431 متراً مكعباً في بلدة عقيربات، و3282 متراً مكعباً في قرية لحايا بالريف الشرقي.

وتشكل عمليات إزالة الأنقاض خطوة أولى وأساسية على طريق التعافي، وتوفير بيئة أكثر أماناً للسكان، كما تتيح المجال لإعادة ترميم البنية التحتية والخدمات الأساسية.