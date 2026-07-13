التربية تستعد لإطلاق البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية في آب لتنمية مهارات الطلبة

دمشق-سانا

تستعد وزارة التربية والتعليم لإطلاق البرنامج الوطني للأنشطة المدرسية الصيفية في جميع المدارس الحكومية خلال شهر آب المقبل، في خطوة تستهدف استثمار العطلة الصيفية في تنمية مهارات الطلبة ورعاية مواهبهم، وتعزيز دور المدرسة بوصفها فضاءً تعليمياً وثقافياً ومجتمعياً يمتد أثره إلى ما بعد العام الدراسي.

وأوضح مدير إدارة الأنشطة والحماية في الوزارة حسن الحسن في تصريح لـ سانا أن البرنامج يشمل جميع المراحل التعليمية وفي مختلف المحافظات، وتكون المشاركة فيه اختيارية للطلبة، مع تنفيذ الأنشطة تحت إشراف الوزارة ومديريات التربية والتعليم، وبالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية وفق طبيعة كل نشاط.

أنشطة متنوعة لبناء شخصية الطالب

وبيّن الحسن أن البرنامج يتضمن باقة واسعة من الأنشطة الثقافية والعلمية والأدبية، والمسابقات الفنية والموسيقية والمسرحية، إلى جانب الأنشطة الرياضية والكشفية، وبرامج القراءة والمطالعة والابتكار والبحث العلمي، إضافة إلى الرحلات التعليمية والترفيهية والزيارات الميدانية، وبرامج العمل التطوعي وخدمة المجتمع، بما يسهم في تنمية شخصية الطلبة وصقل مهاراتهم في بيئة تربوية آمنة.

وأوضح الحسن أن البرنامج يهدف إلى استثمار أوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود بالنفع على الطلبة، واكتشاف مواهبهم وتنميتها، وبناء شخصياتهم، وتعزيز قيم العمل الجماعي والانتماء والمسؤولية، إلى جانب توفير مساحات إيجابية لتفريغ طاقاتهم وتشجيع الإبداع والابتكار.

إشراف تربوي وتنسيق مع الجهات المعنية

وأشار الحسن إلى أن مديرية الأنشطة الفنية والرياضية في الوزارة، تتولى بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم في المحافظات، إعداد الخطة التنفيذية للبرنامج والإشراف على تطبيقها وتقييم مخرجاتها، فيما تتولى مديريات التربية تنظيم الأنشطة داخل المدارس ومتابعة تنفيذها وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة.

وبين الحسن أنه سيتم التنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات العامة عند الحاجة، بما يخدم طبيعة بعض الأنشطة، مثل التعاون مع وزارة الثقافة في الأنشطة المسرحية والثقافية، ووزارة الرياضة والشباب في الأنشطة الرياضية، بما يضمن تنفيذ البرامج وفق أعلى المعايير التربوية والتنظيمية.

شهادات مشاركة وتكريم للمبادرات المتميزة

ولفت الحسن إلى أن الطلبة المشاركين سيمنحون شهادات مشاركة أو تميز وفق الضوابط المعتمدة، مع إمكانية تكريم المبادرات والبرامج التي تحقق أثراً تربوياً إيجابياً، إلى جانب توفير البيئة التنظيمية المناسبة، وضمان معايير السلامة العامة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، وتشجيع مشاركة المعلمين والمتطوعين في تنفيذ الأنشطة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت في التاسع من تموز الجاري القرار رقم /1727/ باعتماد البرنامج الوطني للأنشطة المدرسية الصيفية في المدارس الحكومية، بهدف تنمية شخصية الطلبة وصقل مواهبهم وتعزيز معارفهم ومهاراتهم، في إطار ترسيخ مفهوم التعليم المستمر وتعزيز دور المدرسة في خدمة المجتمع.