الشيباني يبحث مع نظيره الباكستاني التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية

إسلام آباد-سانا
التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية والجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان الشيباني وصل أمس الأربعاء إلى إسلام أباد، على رأس وفد رفيع المستوى، في أول زيارة لوزير خارجية سوري إلى باكستان منذ 19 عاماً، بما يعكس أهمية تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التواصل بين البلدين.