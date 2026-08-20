الشيباني يبحث مع نظيره الباكستاني التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية

إسلام آباد-سانا‏

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني نائب رئيس الوزراء وزير ‌‏خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار في العاصمة الباكستانية ‌‏إسلام آباد.‏

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون المشترك في ‌‏مختلف المجالات، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية والجهود ‌‏الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

وكان الشيباني وصل أمس الأربعاء إلى إسلام أباد، على رأس وفد رفيع ‌‏المستوى، ‌‏في أول زيارة لوزير خارجية سوري إلى ‌‏باكستان منذ 19 عاماً، بما يعكس أهمية ‌‏تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التواصل بين البلدين.‏