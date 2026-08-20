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الشيباني يبحث مع نظيره الباكستاني التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية

إسلام آباد-سانا‏

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني نائب رئيس الوزراء وزير ‌‏خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار في العاصمة الباكستانية ‌‏إسلام آباد.‏

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون المشترك في ‌‏مختلف المجالات، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية والجهود ‌‏الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

وكان الشيباني وصل أمس الأربعاء إلى إسلام أباد، على رأس وفد رفيع ‌‏المستوى، ‌‏في أول زيارة لوزير خارجية سوري إلى ‌‏باكستان منذ 19 عاماً، بما يعكس أهمية ‌‏تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التواصل بين البلدين.‏

photo 7 2026 08 20 11 51 09 الشيباني يبحث مع نظيره الباكستاني التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية
photo 1 2026 08 20 11 51 08 الشيباني يبحث مع نظيره الباكستاني التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية
photo 3 2026 08 20 11 51 08 الشيباني يبحث مع نظيره الباكستاني التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية
photo 4 2026 08 20 11 51 08 الشيباني يبحث مع نظيره الباكستاني التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية
photo 5 2026 08 20 11 51 08 الشيباني يبحث مع نظيره الباكستاني التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية
photo 6 2026 08 20 11 51 08 الشيباني يبحث مع نظيره الباكستاني التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية
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