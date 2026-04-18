أضرار مادية إثر صاعقة ضربت مئذنة جامع الرحمة في منطقة المرجة بحلب

حلب-سانا

تسببت صاعقة رعدية ضربت منطقة المرجة بمدينة حلب الليلة الماضية، بإلحاق أضرار مادية في مئذنة جامع الرحمة، ما أدى إلى تصدعات وأضرار إنشائية في القسم العلوي منها، الأمر الذي استدعى تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة حفاظاً على سلامة الأهالي.

وأوضح ياسر نبهان من مكتب المتابعة في الكتلة الرابعة بمحافظة حلب، في تصريح لمراسل سانا اليوم السبت، أن الجهات المعنية تحركت فور وقوع الحادثة، حيث جرى التنسيق بين إدارة الكتلة ومديرية الأوقاف ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، وتمت إزالة الأجزاء المعلقة التي قد تشكل خطراً على المارة والمصلين، إضافة إلى تأمين الموقع بشكل كامل.

من جانبه بيّن مدير مركز الدفاع المدني في حي باب النيرب، عبد المنعم الخطيب، أن بلاغاً ورد من غرفة العمليات حول وجود أضرار في مئذنة الجامع، وعلى الفور توجهت الفرق المختصة إلى المكان لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار الخطيب إلى أن الصاعقة أصابت أعلى المئذنة، ما تسبب بتصدع في الأحجار وهيكل البناء في الجزء العلوي، وسقوط بعض الأحجار، بينما بقيت أجزاء أخرى آيلة للسقوط وتشكل خطراً على السكان والمارة.

وأضاف: إن فرق الدفاع المدني باشرت، بالتنسيق مع لجنة السلامة العامة ومديرية الأوقاف، إزالة الأحجار المهددة بالسقوط.

وتأثرت سوريا ابتداء من عصر يوم أمس الجمعة بحالة عدم استقرار جوي مترافقة بعواصف رعدية، وتستمر حتى ظهر يوم الإثنين المقبل، على أن تبلغ ذروتها يوم غد الأحد.