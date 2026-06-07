اللاذقية: حملة وقائية للحد من انتشار البعوض خلال فصل الصيف

اللاذقية-سانا

بدأت مديرية النظافة في مجلس مدينة اللاذقية تنفيذ حملة رش ضبابي في عدد من أحياء المدينة، ضمن إجراءات وقائية تهدف إلى تعزيز الصحة العامة، وتحسين الواقع البيئي والخدمي خلال فصل الصيف.

وأوضح مدير النظافة في مجلس مدينة اللاذقية، مقداد زيزفون، في تصريح لمراسلة سانا اليوم الأحد، أن الحملة شملت أحياء الصليبة ومشروع الصليبة والقطاع الجنوبي، مشيراً إلى أن أعمال الرش ستستمر تباعاً لتغطي كامل أحياء المدينة وفق خطة عمل دورية.

وبيّن زيزفون أن انتشار البعوض يزداد بشكل طبيعي خلال هذه الفترة من كل عام نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ما يستدعي تكثيف أعمال المكافحة والرش الوقائي.

وأضاف: إن الحملة تستهدف مختلف أنواع الحشرات الضارة، لافتاً إلى أن كوادر المديرية تواصل أيضاً رش حاويات القمامة بشكل دوري ومستمر ضمن جهود تحسين مستوى النظافة العامة.

وأكد مدير النظافة أهمية تعاون المواطنين مع مجلس المدينة من خلال الالتزام بإجراءات النظافة العامة، والتخلص السليم من النفايات، لما لذلك من دور فاعل في دعم الجهود الخدمية في الأحياء السكنية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار البرنامج الدوري الذي تنفذه مديرية النظافة في مختلف مناطق المدينة خلال موسم الصيف، بهدف تحسين الواقع البيئي والارتقاء بمستوى الخدمات.