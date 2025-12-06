آثار دمشق: اكتشاف أثري يعزز هوية دمشق العريقة

دمشق-سانا

كشفت دائرة آثار مدينة دمشق، بالتعاون مع مديرية المدينة القديمة، عن طالع مياه أثري مهم في سوق الحرير خلال أعمال الصيانة والتأهيل الجارية في السوق، في خطوة جديدة تعزز جهود المحافظة على تراث العاصمة العريق.

وأوضحت المديرية العامة للآثار والمتاحف، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن الطالع المكتشف يُعد من أبرز المعالم الأثرية التي تميز دمشق القديمة، حيث جرى توثيقه فوراً وإزالة الإشغالات المحيطة به لإبراز مكانته التاريخية والحفاظ عليه كجزء لا يتجزأ من هوية المدينة.

وأكدت المديرية أن هذا الاكتشاف يعكس غنى دمشق التاريخي الذي لا ينضب، ويبرز الجهود المتواصلة لصون تراثها والحفاظ على مكانتها كمتحف مفتوح يروي قصص الحضارات عبر أحيائها العتيقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستراتيجية العامة لتعزيز العمل الأثري والإنمائي في المدينة القديمة، بما يسهم في تثمين التاريخ الثقافي ونقله لأجيال الحاضر والمستقبل.

