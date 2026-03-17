السورية للبريد تعلن استمرار العمل في الصالة المركزية خلال العطلة

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد استمرار عملها في تقديم الخدمات للمواطنين في الصالة المركزية بدمشق – ساحة الحجاز، وذلك خلال عطلة أعياد “الثورة والفطر السعيد والأم والنوروز”.

وأوضحت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء، أنّ الخدمات المقدمة هي “شام كاش” والحوالات المالية ورواتب نظام التأمين والمعاش، وذلك وفق مواعيد الدوام الرسمي من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 ظهراً.

وأكدت المؤسسة التزامها بتأمين الخدمات للمواطنين في جميع المناسبات وفي أيام العطل، انطلاقاً من دورها الوطني والخدمي، وحرصها على تلبية احتياجاتهم بشكل مستمر.

وأعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، في الـ 12 من الشهر الجاري، تعطيل الجهات العامة بمناسبة أعياد (الثورة والفطر السعيد والأم والنوروز) اعتباراً من يوم الأربعاء الـ 18 من آذار 2026 لغاية الإثنين الـ 23 من آذار 2026 ضمناً.