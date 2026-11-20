إدلب-سانا

افتُتح مسجد الفتح في بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي، اليوم الجمعة، بعد إعادة تأهيله، ليكون المسجد رقم 500 الذي يعود إلى أداء دوره الديني والمجتمعي في المحافظة، ضمن جهود إعادة إعمار المساجد المتضررة خلال سنوات الحرب.

وأوضح مدير أوقاف إدلب عبد الحميد الخلف لـ سانا، أن المساجد الـ500 كانت معطلة بالكامل، وبعضها تحول إلى مواقف لدبابات النظام البائد، قبل أن تعود اليوم لاستقبال المصلين وإقامة الشعائر وحلقات القرآن والمجالس العلمية والفقهية.

وبيّن الخلف أن الإحصاء الهندسي الذي نُفذ بتوجيه من وزارة الأوقاف ودعم محافظة إدلب، أظهر تضرر أكثر من 860 مسجداً، بينها 100 مسجد مدمر بالكامل، وبعد إنجاز ترميم 500 مسجد لا يزال نحو 300 مسجد بحاجة إلى التأهيل، منها 75 مسجداً مدمراً كلياً و219 متضرراً جزئياً، بينما تتواصل أعمال الترميم في 67 مسجداً، مؤكداً استمرار الجهود حتى إعادة تأهيل جميع المساجد المتضررة في المحافظة.

من جهته، أشار مدير هيئة العمل الإنساني فؤاد الشعباني إلى أن افتتاح مسجد الفتح جاء بعد أشهر من العمل، مؤكداً مواصلة الجهود لإعادة إعمار المساجد المدمرة في سوريا.

ويأتي افتتاح المسجد ضمن جهود إعادة إعمار المساجد المتضررة في إدلب، بالتعاون بين مديرية الأوقاف ووزارة الأوقاف والمحافظة والهيئات الإنسانية، بهدف استعادة دورها الديني والتعليمي والاجتماعي.