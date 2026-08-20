هيئة المفقودين تستجيب لبلاغ عن رفات بشرية خلال توسيع طريق أريحا-إدلب

إدلب-سانا

استجابت فرق الهيئة الوطنية للمفقودين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لبلاغ حول وجود رفات بشرية على الطريق الواصل بين مدينتي أريحا- إدلب في ريف إدلب الجنوبي خلال عمليات الحفر وتوسعة الطريق.

وأوضحت الهيئة اليوم الخميس، أن الفرق المتخصصة عملت في الموقع وفق البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة في توثيق الرفات وجمعها وانتشالها، بما يضمن حماية الأدلة واحترام كرامة الضحايا.

وأكدت الهيئة أن العمل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الجهود الرامية إلى كشف مصير المفقودين، وإنصاف ذويهم، وصون حقهم في معرفة الحقيقة.

وجددت دعوة الأهالي إلى عدم الاقتراب من أي مواقع يُشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية أو العبث بها، لما لذلك من تأثير في عمليات التوثيق والكشف، وإلى الإبلاغ الفوري عن أي معلومات أو مواقع مشتبهة عبر القنوات الرسمية المعتمدة عبر البريد الإلكتروني

secretaria@ncmp.gov.sy

رقم الهاتف 0943009384

وتتولى الهيئة الوطنية للمفقودين متابعة قضايا الأشخاص المفقودين والعمل على توثيق المعلومات المتعلقة بمصيرهم، بما في ذلك التعامل مع المواقع التي يُشتبه باحتوائها على رفات بشرية أو مقابر جماعية.