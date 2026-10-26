الدفاع المدني يخمد حريقاً نجم عن انفجار غربي مدينة سراقب تاريخ النشر: 2026/10/26 11:01 مساءً اخر تحديث: 2026/10/26 11:01 مساءً فرقُ الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث تُخمد حريقاً في إدلب-أرشيف-سانا إدلب-سانا أخمدت فرق الدفاع المدني اليوم الإثنين حريقاً، نجم عن انفجار غربي مدينة سراقب بريف إدلب. وذكر مراسل سانا، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده. اختتام امتحانات النقل البحري باللاذقية بتنظيم مثالي وكفاءة عالية وقفة تضامنية لأهالي الرقة دعماً لأبناء الحسكة وتأكيداً على وحدة الأراضي السورية مرسوم رئاسي بتعيين عبد الباري الصاج معاوناً لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني استعداداً لموسم الري… تعزيل وصيانة نحو 15 كم من شبكة ري حمص – حماة جامعة دمشق تتقدم 617 مرتبة سنوية في النسخة الأولى من تصنيف ”الويبومتريكس” العالمي لعام 2025 صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إدلبالدفاع المدني السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 5 صور لمكان الغارات الجوية الأردنية على منزل في بلدة الطف بريف درعا مساء أمس أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026 أسهم أوروبا تتراجع وسط حذر المستثمرين والاحتجاجات في فرنسا أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026 فلاحو الرقة: تسعيرة حراثة الأراضي غير مناسبة ونطالب بتأمين المازوت المدعوم أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026 ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 74,561 قتيلاً أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026