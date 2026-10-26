الدفاع المدني يخمد حريقاً نجم عن انفجار غربي مدينة سراقب

إدلب-سانا

أخمدت فرق الدفاع المدني اليوم الإثنين حريقاً، نجم عن انفجار غربي مدينة سراقب بريف إدلب.‏

وذكر‏ مراسل سانا، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.‏