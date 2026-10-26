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الدفاع المدني يخمد حريقاً نجم عن انفجار غربي مدينة سراقب

فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة إدلب الدفاع المدني يخمد حريقاً نجم عن انفجار غربي مدينة سراقب
فرقُ الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث تُخمد حريقاً في إدلب-أرشيف-سانا

إدلب-سانا

أخمدت فرق الدفاع المدني اليوم الإثنين حريقاً، نجم عن انفجار غربي مدينة سراقب بريف إدلب.‏

وذكر‏ مراسل سانا، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.‏

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