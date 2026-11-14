‏الريادة والابتكار تعلن مواعيد اختبارات تحدّي بيبرس للتفكير الحاسوبي 2026‏

دمشق-سانا
أعلنت هيئة الريادة والابتكار اليوم الجمعة، عن مواعيد اختبارات تحدّي بيبرس للتفكير الحاسوبي للعام 2026، والتي تستهدف الطلاب من مختلف المراحل الصفية.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، أن الاختبارات تتوزع وفق المراحل الصفية، وتجرى في شهر تشرين الثاني الجاري على النحو الآتي، بحيث يخصص يومي 14 و15 للصفين الأول والثاني، و16 و17 للصفين الثالث والرابع، ويومي 18 و19 للصفين الخامس والسادس.
كما يخصص يومي 21 و22 للصفين السابع والثامن، و23 و24 للصفين التاسع والعاشر، لتختتم الاختبارات بيومي 25 و26 تشرين الثاني الجاري المخصصين للصفين الحادي عشر والثاني عشر.
آلية المشاركة
أشارت الهيئة إلى أنه يمكن للطالب التسجيل عبر الرابط المخصص للتحدي، والتقدّم للاختبار مباشرة بعد إتمام عملية التسجيل، ضمن الفترة المحددة لصفّه الدراسي، لافتة إلى أن فترة الاختبار تبدأ عند الساعة الثانية عشر ليلاً من بداية اليوم الأول المحدد لكل فئة صفية، وتستمر حتى الساعة الثانية عشر ليلاً من نهاية اليوم الثاني.
ودعت الهيئة الطلاب الراغبين إلى التسجيل عبر الرابط .
وتقديم الاختبار من خلال الرابط:
وتحدي بيبرس للتفكير الحاسوبي، هو مسابقة دولية سنوية تهدف إلى تعزيز مهارات التفكير الحاسوبي، والمنطقي، وحل المشكلات لدى طلاب المدارس (من المرحلة الأساسية حتى المرحلة الثانوية) عبر مجموعة من الألغاز والمهام الممتعة التي لا تتطلب معرفة برمجية مسبقة.