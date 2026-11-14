‏الريادة والابتكار تعلن مواعيد اختبارات تحدّي بيبرس للتفكير الحاسوبي 2026‏

‏دمشق-سانا

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‏أعلنت هيئة الريادة والابتكار اليوم الجمعة، عن مواعيد اختبارات تحدّي بيبرس للتفكير ‏الحاسوبي للعام 2026، والتي تستهدف الطلاب من مختلف المراحل الصفية.‏

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‏وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، أن الاختبارات تتوزع وفق المراحل الصفية، ‏وتجرى في شهر تشرين الثاني الجاري على النحو الآتي، بحيث يخصص يومي 14 ‏و15 للصفين الأول والثاني، و16 و17 للصفين الثالث والرابع، ويومي 18 و19 ‏للصفين الخامس والسادس.‏

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‏كما يخصص يومي 21 و22 للصفين السابع والثامن، و23 و24 للصفين التاسع ‏والعاشر، لتختتم الاختبارات بيومي 25 و26 تشرين الثاني الجاري المخصصين ‏للصفين الحادي عشر والثاني عشر.‏

‏آلية المشاركة

أشارت الهيئة إلى أنه يمكن للطالب التسجيل عبر الرابط المخصص للتحدي، والتقدّم ‏للاختبار مباشرة بعد إتمام عملية التسجيل، ضمن الفترة المحددة لصفّه الدراسي، لافتة ‏إلى أن فترة الاختبار تبدأ عند الساعة الثانية عشر ليلاً من بداية اليوم الأول المحدد ‏لكل فئة صفية، وتستمر حتى الساعة الثانية عشر ليلاً من نهاية اليوم الثاني.‏

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‏ودعت الهيئة الطلاب الراغبين إلى التسجيل عبر الرابط .

‏ وتقديم الاختبار من خلال الرابط: ‏

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‏وتحدي بيبرس للتفكير الحاسوبي، هو مسابقة دولية سنوية تهدف إلى تعزيز مهارات ‏التفكير الحاسوبي، والمنطقي، وحل المشكلات لدى طلاب المدارس (من المرحلة ‏الأساسية حتى المرحلة الثانوية) عبر مجموعة من الألغاز والمهام الممتعة التي لا ‏تتطلب معرفة برمجية مسبقة.‏