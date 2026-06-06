مصرع 3 أشخاص جراء حادث سير جنوبي إدلب

IMG 20260606 200630 148 مصرع 3 أشخاص جراء حادث سير جنوبي إدلب

دمشق-سانا

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر جراء حادث سير وقع اليوم السبت على الطريق الدولي في مدينة خان شيخون جنوبي إدلب، واستجابت له فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام أن الحادث أدى إلى اندلاع حريق في المركبة، تم العمل على إخماده، وانتشال جثامين الضحايا، ونقلهم إلى مستوصف خان شيخون، بينما نُقل المصاب إلى مستوصف المدينة من قبل مدنيين قبل وصول الفرق.

وأضاف الدفاع المدني: إن فرقه أزالت آثار الحادث، وأمّنت الموقع لضمان سلامة المدنيين وحركة المرور.

وتوفي شخص وأصيب 24 آخرون بجروح، جراء حرائق ‏وحوادث سير وقعت في عموم سوريا، يوم أمس الجمعة، ‏استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث‎.‎

IMG 20260606 200630 063 مصرع 3 أشخاص جراء حادث سير جنوبي إدلب
IMG 20260606 200630 203 مصرع 3 أشخاص جراء حادث سير جنوبي إدلب
IMG 20260606 200630 249 مصرع 3 أشخاص جراء حادث سير جنوبي إدلب
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