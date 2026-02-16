زراعة إدلب تطلق حملة تلقيح واسعة للأبقار ضد مرض الجلد العقدي

إدلب-سانا

أطلقت مديرية الزراعة في محافظة إدلب، حملة تلقيح واسعة للأبقار ضد مرض الجلد العقدي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار المرض.

وأوضح رئيس دائرة الصحة الحيوانية في مديرية زراعة إدلب، الدكتور اسماعيل الصادق في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن المديرية أطلقت حملة التحصين ضد مرض التهاب الجلد الكتيل (العقدي)، في الثاني عشر من شباط الجاري، بهدف تحصين قطعان الأبقار المنتشرة في المحافظة والبالغ عددها نحو ٣٠ ألف رأس.

وبيّن الصادق، أن الفرق البيطرية تتولى تنفيذ عمليات التحصين ميدانياً، من خلال الفنيين البيطريين العاملين في المديرية والبالغ عددهم نحو 200 فني بيطري من طبيب ومراقب بيطري موزعين على دوائر الزراعة، وذلك وفق خطة عمل معتمدة.

وأشار الصادق إلى أن الحملة تشمل الأبقار بأعمارها كافة، وتستهدف مختلف المناطق في كل من إدلب وسراقب وخان شيخون ومعرة النعمان وأريحا وحارم وجسر الشغور، منوهاً بأن المديرية تحرص على الانتهاء من حملة التحصين قبل بداية فصل الربيع، كونه موسم لانتشار الحشرات الناقلة لهذا المرض.

وكانت مديرية زراعة إدلب أصدرت مجموعة من التوصيات لمربي الأبقار، تهدف إلى الوقاية من مرض الجلد العقدي وضمان سلامة الثروة الحيوانية، عبر تعزيز الوعي الصحي وتطبيق إجراءات وقائية لحماية الإنتاج المحلي.