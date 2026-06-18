افتتاح مركز الموارد البشرية في محافظة السويداء لتسهيل معاملات الموظفين والمتقاعدين

O09A3743 Copy افتتاح مركز الموارد البشرية في محافظة السويداء لتسهيل معاملات الموظفين والمتقاعدين

السويداء-سانا

افتتحت محافظة السويداء مركز خدمة الموارد البشرية “سجل العاملين في الدولة”، بحضور ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضحت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن المركز يعد نقلة نوعية في الخدمات الإدارية، إذ يختصر الوقت والجهد على العاملين المنتهية خدماتهم والمتقاعدين، من خلال إنجاز جميع المعاملات الرسمية بسرعة ويُسرٍ، إضافةً إلى متابعة التغييرات الوظيفية في القطاع العام.

وأشارت المحافظة إلى أن الخطط المستقبلية تستهدف تقديم خدمة “وثيقة غير موظف”، لتوفير الوقت.

وكان محافظ السويداء مصطفى البكور بحث مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء في الـ 14 من الشهر الجاري، سبل بناء قدرات العاملين في المديريات المحلية وتعزيز الخدمات.

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