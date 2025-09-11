افتتاح ساحة الشهيد الساروت في حمص بجهود شبابية تطوعية لإحياء الذاكرة الثورية السورية

حمص-سانا

افتتح فريق أزهر الشبابي مساء اليوم ساحة الشهيد عبد الباسط الساروت في حي البياضة بمدينة حمص، بعد إنارتها وتنظيفها وتنفيذ جداريات فنية ضمن مبادرة تطوعية تهدف إلى تكريم رمزية الشهيد وتعزيز ثقافة العمل المجتمعي.

رمزية المكان وصوت الثورة

تحمل الساحة قيمة معنوية كبيرة، كون الشهيد الساروت من أبناء الحي، وصوته ظل حاضراً في وجدان السوريين عبر أناشيد الثورة، المبادرة جاءت تعبيراً عن الوفاء لتضحيات الشهداء، واستذكاراً لمرحلة مفصلية من تاريخ المدينة.

توثيق النصر وإحياء الذاكرة

مدير الفريق ملاذ الحمصي أوضح أن تأسيس أزهر الشبابي جاء بعد تحرير حمص، بهدف توثيق تضحيات الشهداء والمساهمة في إعادة الإعمار، واختيار ساحة البياضة جاء لما تحمله من رمزية، حيث انطلقت منها أولى أناشيد الساروت التي عبّرت عن مطالب الشعب السوري.

مدير العلاقات العامة طارق بدرخان أكد أن افتتاح الساحة رسالة تقدير لبطولات الشهداء، ودعوة لتعزيز دور الفرق التطوعية في دفع عجلة الإعمار، كما عبّر الإعلامي أمير عبد الباقي والمنشد أبو رعد الحمصي عن مشاعرهم تجاه الساحة، التي تمثل عهداً متجدداً مع دماء الشهداء ومسيرة الكرامة.