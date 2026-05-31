بدء أعمال إنشاء مخبز جديد في ناحية جزعة بالحسكة‎ ‎

‎‎ ‎الحسكة-سانا‌‎

‎أعلنت المؤسسة السورية للمخابز بالتعاون مع القطاع الخاص، ‏عن بدء أعمال إنشاء مخبز جديد في ناحية جزعة التابعة ‏لمحافظة الحسكة، وذلك في إطار تعزيز منظومة إنتاج الخبز، ‏وتأمين احتياجات المواطنين في المنطقة والقرى المحيطة بها.

وأوضح مدير عام المؤسسة محمد الصيادي في تصريح لمراسل ‏سانا اليوم الأحد، أن الأعمال الحالية بدأت بمرحلة إعداد ‏المخططات الهندسية، وتقسيم موقع البناء وتجهيزه وفق ‏المواصفات الفنية المعتمدة، تمهيداً للانتقال إلى المراحل التنفيذية اللاحقة للمشروع.

وأشار الصيادي إلى أنه من المقرر بعد الانتهاء من أعمال البناء ‏والتجهيز، تركيب خط إنتاج جديد متكامل مزود بأحدث ‏التجهيزات الفنية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين ‏الخدمات الأساسية، وتوسيع الطاقة الإنتاجية للمخابز، بما يضمن ‏توفير مادة الخبز للمواطنين بشكل مستقر ومنتظم.

وأضاف الصيادي: إن الطاقة الإنتاجية للمخبز الجديد تصل إلى ‏نحو 12 طناً يومياً، الأمر الذي سيجعله من المشاريع الحيوية ‏المهمة في المنطقة، مبيناً أن المخبز سيخدم بشكل مباشر أهالي ‏ناحية جزعة، إضافة إلى أكثر من 40 قرية في محيطها.

وتعمل المؤسسة السورية للمخابز على تنفيذ خطط لتطوير قطاع ‏المخابز في مختلف المحافظات السورية، من خلال إنشاء مخابز ‏جديدة وإعادة تأهيل القائم منها، بما يسهم في رفع الطاقة ‏الإنتاجية، وتحسين جودة الرغيف وضمان وصول مادة الخبز ‏إلى المواطنين بسهولة واستقرار.