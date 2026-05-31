بدء أعمال إنشاء مخبز جديد في ناحية جزعة بالحسكة‎ ‎

الحسكة-سانا
أعلنت المؤسسة السورية للمخابز بالتعاون مع القطاع الخاص، عن بدء أعمال إنشاء مخبز جديد في ناحية جزعة التابعة لمحافظة الحسكة، وذلك في إطار تعزيز منظومة إنتاج الخبز، وتأمين احتياجات المواطنين في المنطقة والقرى المحيطة بها.
وأوضح مدير عام المؤسسة محمد الصيادي في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن الأعمال الحالية بدأت بمرحلة إعداد المخططات الهندسية، وتقسيم موقع البناء وتجهيزه وفق المواصفات الفنية المعتمدة، تمهيداً للانتقال إلى المراحل التنفيذية اللاحقة للمشروع.
وأشار الصيادي إلى أنه من المقرر بعد الانتهاء من أعمال البناء والتجهيز، تركيب خط إنتاج جديد متكامل مزود بأحدث التجهيزات الفنية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين الخدمات الأساسية، وتوسيع الطاقة الإنتاجية للمخابز، بما يضمن توفير مادة الخبز للمواطنين بشكل مستقر ومنتظم.
وأضاف الصيادي: إن الطاقة الإنتاجية للمخبز الجديد تصل إلى نحو 12 طناً يومياً، الأمر الذي سيجعله من المشاريع الحيوية المهمة في المنطقة، مبيناً أن المخبز سيخدم بشكل مباشر أهالي ناحية جزعة، إضافة إلى أكثر من 40 قرية في محيطها.
وتعمل المؤسسة السورية للمخابز على تنفيذ خطط لتطوير قطاع المخابز في مختلف المحافظات السورية، من خلال إنشاء مخابز جديدة وإعادة تأهيل القائم منها، بما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية، وتحسين جودة الرغيف وضمان وصول مادة الخبز إلى المواطنين بسهولة واستقرار.