مرسوم رئاسي بتعيين عبد الرزاق عمر المصري مديراً عاماً للهيئة العامة للإمداد والتوريد

دمشق-سانا

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (65) لعام 2026 القاضي بتعيين عبد الرزاق عمر المصري، مديراً عاماً للهيئة العامة للإمداد والتوريد.

وفيما يلي نص المرسوم

رئيس الجمهورية

المرسوم رقم (65) لعام 2026

بناء على أحكام الإعلان الدستوري وعلى أحكام المرسوم رقم 63 لعام 2026

وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

يرسم ما يلي:

المادة (1): يُعين السيد عبد الرزاق عمر المصري، مديراً عاماً للهيئة العامة للإمداد

والتوريد.

المادة (2): تُصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم من موازنة الهيئة العامة للإمداد

والتوريد.

المادة (3): يُبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.



أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية