مرسوم رئاسي بتعيين عبد الرزاق عمر المصري مديراً عاماً للهيئة العامة للإمداد والتوريد

IMG 20250428 192316 398 مرسوم رئاسي بتعيين عبد الرزاق عمر المصري مديراً عاماً للهيئة العامة للإمداد والتوريد

دمشق-سانا

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (65) لعام 2026 القاضي بتعيين عبد الرزاق عمر المصري، مديراً عاماً للهيئة العامة للإمداد والتوريد.

وفيما يلي نص المرسوم

رئيس الجمهورية
المرسوم رقم (65) لعام 2026
بناء على أحكام الإعلان الدستوري وعلى أحكام المرسوم رقم 63 لعام 2026
وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

يرسم ما يلي:

المادة (1): يُعين السيد عبد الرزاق عمر المصري، مديراً عاماً للهيئة العامة للإمداد
والتوريد.

المادة (2): تُصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم من موازنة الهيئة العامة للإمداد
والتوريد.

المادة (3): يُبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.


أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية

المرسوم 65 مرسوم رئاسي بتعيين عبد الرزاق عمر المصري مديراً عاماً للهيئة العامة للإمداد والتوريد
